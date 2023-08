Ekspert om flystyrten: – Veldig beleilig for Moskva

– Jeg tror dette er veldig beleilig for Moskva, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, til NTB.

Wagner-gruppen uttaler onsdag kveld at deres leder Jevgenij Prigozjin er død. Ti mennesker er meldt omkommet etter at et privat jetfly onsdag styrtet i Russland. Prigozjin sto ifølge russiske myndigheter på passasjerlisten.

Prigozjin var en utsatt person, slår Røseth fast.

– Jeg spekulerte etter militæropprøret, og det han kalte rettferdighetsmarsjen mot Moskva, at hans dager nok ikke kom til å bli mange og lange. Han har vært det Putin mener er en forræder mot Russland, og det har Putin tidligere sagt at han aldri tillater.

– Det er i hvert fall et mulig motiv, om dette ikke er en hendig ulykke, fortsetter Røseth.

Han påpeker at Moskva både har hatt motiv og evne til å ta Prigozjin etter militæropprøret i juni og kan ha sett at dette var et gunstig tidspunkt.

– Moskva har svekket hans omdømme, det har gått en del tid siden Wagner-gruppen ble erklært som helter etter Bakhmut, og gruppen har opplevd splittelse.

Røseth tror Wagner-gruppen vil fortsette etter Prigozjins antatte død ettersom gruppen har etablert seg i flere land i Afrika og Syria, men under en annen ledelse – trolig utpekt av Putin selv.

– Wagner-gruppen som trussel mot den russiske stat er nå kraftig svekket. Det er mulig Putin nå har fjernet en fremtidig mulig trussel.

