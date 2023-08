Den sittende presidenten Emmerson Mnangagwa (80) kom til makten i 2017 i et militærstøttet kupp som avsatte Robert Mugawe, som hadde ledet Zimbabwe med jernhånd i 37 år.

Mnangagwa var i høyeste grad en del av det knallharde maktapparatet Mugawe støttet seg på. Den tidligere geriljasoldaten og livvakten jobbet tett på Mugabe i flere tiår. Han ble utnevnt til forsvarsminister i 2009. Fem år senere var han visepresident. Det var da den 93 år gamle Mugabe ville innsette sin kone som visepresident, at Emmerson Mnangagwa styrtet sin mentor i 2017.

Smart krokodille

Mnangagwa går under tilnavnet «krokodillen». Av tilhengerne hylles han for sine politiske evner. Motstanderne frykter hans nådeløse handlekraft.

Ved valget i 2018 vant Mnangagwa med 50,8 prosent av stemmene. Utfordreren Nelson Chamisa fikk 44,3 prosent i det omstridte valget. Chamisa ville ikke godta valgresultatet, men tapte i domstolen,

Advokaten og pastoren Chamisa (45) er også utfordreren i onsdagens valg. Han leder Citizens Coalition for Change (CCC), som er det eneste partiet som kan ha forhåpninger om å utfordre Zanu. Zimbabwe-kjennere nyhetsbyrået AFP har snakket med mener det er liten sjanse for et maktskifte.

Zimbabwe Opposition Leader PASTOR: Nelson Chamisa leder Citizens Coalition for Change (CCC), som er det eneste partiet som kan ha forhåpninger om å utfordre Zanu. (Tsvangirayi Mukwazhi/AP)

Frykter valgfusk

Under valgkampen har myndighetene stanset flere valgmøter i regi av CCC og fengslet opposisjonstilhengere. Frykten for valgfusk er utbredt.

Chamisa har opplevd dette før, og har selv vært fengslet en rekke ganger. Under en demonstrasjon i 2007 ble han nær slått i hjel med stokker og jernstenger og forlatt for å dø. I 2021 ble det skutt mot kortesjen Chamisa kjørte, i det han selv karakteriserer som et drapsforsøk. Kulen gikk inn i setet der Chamisa vanligvis brukte å sitte.

Nelson Chamisa har flere tiår bak seg som opposisjonell aktivist. Han var med i Movement for Democratic Change (MDC) fra starten i 1999. Da partileder Morgan Tsvangirai døde i 2018, var det Chamisa som overtok ledervervet.

Selvsikker pastor

I fjor forlot Chamisa partiet han var med å stifte til fordel for nystiftede CCC. I valgkampen har han lovet å skape et nytt Zimbabwe «for alle», bekjempe korrupsjon, få fart på økonomien og ta landet ut av den internasjonale isolasjonen. Den selvsikre pastoren må også tåle kritikk fra egne rekker.

– Han er ekstremt selvsikker. Chamisas sterkt sentraliserte lederskap har svekket partistrukturen i Citizens Coalition for Change, sier analytiker Nicole Beardsworth til AFP.

Dersom president Mnangagwa går seirende ut av valget, skal det ifølge grunnloven være hans siste periode som president. Men observatører understreker overfor nyhetsbyrået AP at han lett kan gå i Mugabes fotspor og bli sittende i lang tid tross høy alder.

Delikat balanse

Mnangagwa var Mugabes «fikser» før de røk uklare med hverandre. Som president har han lagt seg på en litt annen personlig stil enn sin forgjenger. Der Mugabe skjelte ut både opposisjonen og Vesten, har etterfølgeren lagt seg på en mykere linje.

– Som president har han vært dyktig i den delikate balansen det har vært å fortsette Mugabes politikk på noen områder, og skille seg fra den på andre, sier analytiker Alexander Rusero til AP.

– Stem på oss og kom til Gud

Da han ble spurt om tilnavnet «krokodillen», beskrev presidenten seg selv som «myk som ull». Han krydrer ofte sine taler med «halleluja»-utrop i det dypt religiøse Zimbabwe. Under valgkampen har han lovet sine tilhengere at de kommer til himmelen dersom de stemmer på presidentens parti.

Religiøsiteten er også sterkt nærværende i opposisjonens valgkamp for «Den unge pastoren». Ordet «Gud» forekommer mer enn 40 ganger i CCCs valgmanifest. Blant de høyest prioriterte målene er å gjøre Zimbabwe til et «gudselskende» og «gudfryktig» land. Slagordet er «Gud er i det».

– Chamisa er en veldig karismatisk person. Men hans svakhet er mangelen på ansvarlighet i egne rekker og fraværet av langsiktige visjoner, sier analytiker Brian Raftopoulos til AFP.