Herman Frantzen går fra Dagen til Vårt Land

Vårt Land har ansatt en ny journalist i fast stilling på religionsavdelingen. Han heter Herman Frantzen, er 30 år, kommer fra Bergen og jobber i dag som politisk journalist i Dagen.

Frantzen har lang erfaring fra Kirke-Norge, med særlig fokus på det frikirkelige og pinsekarismatiske feltet. I tillegg har han jobbet både som deskjournalist, nyhetsjournalist og politisk journalist i Dagen. Han er også en dyktig fotograf, og har erfaring med både video- og lydredigering.

– Herman har de seneste årene utmerket seg som en svært dyktig nyhetsjournalist på religionsfeltet og vært en viktig pådriver for Dagens digitale utvikling. Det gleder oss stort å få ham over til Vårt Land, sier religions- og featureredaktør Elise Kruse.

– Jeg er takknemlig for gode og spennende år i Dagen, og gleder meg til nye utfordringer i Vårt Land. Jeg er glad for at Vårt Land satser på religionsjournalistikk, og gleder meg til å følge det som skjer i Kristen-Norge tett, sier Frantzen.

Frantzen starter opp i den nye stillingen 1. oktober.