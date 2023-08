Ecuador sier nei til olje i Amazonas

Folket ble bedt om å ta stilling til oljeutvinning i nasjonalparken Yasuni, en av de mest mangfoldige biosfærene i verden. Det er den største nasjonalparken i Ecuador og det har i en årrekke vært strid om oljeutvinningen der.

59 prosent sier ja til å stanse arbeidet, viser tallene når 98 prosent av stemmene er telt opp. Det er et slag for avtroppende president Guillermo Lasso, som har argumentert for oljeutvinningen.

Oljeutvinningen i Yasuni har stått for rundt 12 prosent av de 466.000 fatene Ecuador produserer hver dag. Lasso har sagt at landet kan tape rundt 16 milliarder dollar på å stanse oljeutvinningen.

I tillegg til at det har vært en grasrotkampanje for å stanse oljeutvinningen fra klimaforkjempere, er det også et urfolksperspektiv ettersom flere stammer bor i området isolert fra omverdenen.