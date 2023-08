Bollestad ut mot Sp-profiler: - Familien er åpenbart ikke et satsningsområde

– Alvorlig talt, regjeringen må slutte med idemyldring rundt familiepolitikk i avisene og snakke sammen sånn at de får gjort noe, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Tirsdag forrige uke hadde Vårt Land et intervju med Kathrine Kleveland, Senterpartiets stortingsrepresentant fra Vestfold. For å øke fødselstallene utfordret hun sin egen regjering til å vurdere sterkere lut:

Gratis barnehage og SFO gratis fra og med barn nummer to. Barn opptil ni år skal omfattes av ordningen.

Øke rentefradraget på boliglån for hvert barn man får.

Kutte i bilavgifter for foreldre som trenger større bil for å få plass til barn og barneseter.

Fra før har Støre-regjeringen innfridd løftet sitt om gratis barnehageplass fra barn nummer tre. Men også nummer to bør regjeringen klare, mener Kleveland.

Dermed går hun lengre enn partifelle og familieminister Kjersti Toppe, som i VG før sommeren lanserte mulige grep for å øke fødselstallene, skrev Vårt Land.

PRESS FRA STORTINGET: Kathrine Kleveland er mange ting: Stortingsrepresentant fra Vestfold, senterpartist, eks-general i Nei til EU, tidligere leder i Norges Bygdekvinnelag, trebarnsmor og kristen. (Erlend Berge)

Dette åpnet familieminister Kjersti Toppe for i VG

Styrke økonomisk støtte til studenter og unge som får barn.

Skattelette eller økonomiske overføringer til familier som får mer enn to barn.

Slette studiegjeld for de som får barn i studietiden.

Øke barnetrygden for barn mellom seks og 18 år.

Utvide rett til barnehageplass for desemberbarn eller innføre løpende barnehageopptak

Bruke boligpolitikken til å få bedre plass til familier i byene.

Tror ikke løftene innfris

Bollestad er kritisk til Sp-løftene.

– Jeg synes det er fint at Senterpartiet ønsker å gjøre noe for barnefamiliene, men jeg er redd at vi nok en gang kommer til å bli skuffet av manglende handlekraft. Både statsråd Toppe og stortingsrepresentant Kleveland kommer med løfter som jeg ikke ser noen tegn til at regjeringen har tenkt til å innfri, sier hun.

KrF-lederen mener at et av de aller viktigste grepene for å få folk lyst til å få flere barn er å gi mer valgfrihet og fleksibilitet.

– Det ser ikke ut til at Senterpartiet har snakket med så mange foreldre når de aksepterer at kontantstøtten kuttes og opprettholder den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, sier hun.

Videre mener Bollestad at familienes økonomi må styrkes, og viser til til at KrF har prioritert blant anne tå øke barnetrygden.

– Senterpartiet har de siste årene stemt i mot KrFs forslag om fleksible permisjonsordninger, økt engangsstønad og økt barnetrygd. Alle tiltak som ville gjort noe med familienes økonomi, sier hun.

– Hva vil Toppe med utspillet sitt?

KrF-lederen mener Senterpartiet er «bundet av en regjeringsplattform som er den minst familievennlige på mange år».

– Det er bra med billigere barnehage og prisjustert barnetrygd, men familien er åpenbart ikke et satsningsområde for regjeringen, mener Bollestad.

Videre spør hun:

- Hva vil Toppe med utspillet sitt? Hun er regjeringsmedlem i en regjering som har ansvar for kutt i kontantstøtten, fjerning av foreldrefradraget og fritidskortet. I beste fall gjør de ingenting, de har kun prisjustert barnetrygden, ikke økt den. Toppe kan jo starte der.

