Bollestad-bønn: – Ring 113 istedenfor å filme

– Jeg trodde ikke verden hadde blitt sånn. Det jeg la merke til, var at folk satt inne og tok bilder og filmet mens vi sto ute i regnet istedenfor å komme ut og spørre om det er noe jeg trenger hjelp til, sier partilederen til VG.

Det var i starten av juli at ektemannen Jan Frode plutselig fikk hjerneblødning under et stopp på en bensinstasjon på vei til Lillesand. Bollestad er selv utdannet intensivsykepleier.

– Hjelp istedenfor å filme. Ring 113 istedenfor å filme. Se om det er noe du kan gjøre istedenfor å filme, sier hun til avisen.

Partilederen måtte selv hentes med ambulanse to uker senere da hun svimte av i dusjen etter et blodtrykksfall.

