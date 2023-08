FN stanser driften i palestinsk flyktningleir i Libanon

I juli brøt det ut dødelige sammenstøt mellom rivaliserende fraksjoner i Ain el-Hilweh-leiren, rundt 40 kilometer sør for Beirut. FN-organet UNRWA, som er ansvarlig for flere palestinske flyktningleirer, sier at driften i Ain el-Hilweh blir stanset i protest mot at det fortsatt er væpnede krigere til stede i leiren.

Blant annet vil leirens skoler holdes stengt, melder organet i en uttalelse. Rundt 3200 barn går på skole i leiren. UNRWA oppfordrer krigerne til å umiddelbart forlate leirens område for å sikre at de palestinske flyktningene som trenger hjelp, får det.

De nylige kampene ved Ain el-Hilweh anslås å ha sendt rundt 2000 personer på flukt fra leiren. Libanon huser omtrent 12 leirer for palestinske flyktninger. Ain el-Hilweh er den største med rundt 50.000 innbyggere.