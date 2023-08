– Jeg må ærlig innrømme at dette var noe som kom litt brått på, men det er jo klart at dette er en ekstrem belastning for de berørte, sier Røyneland til NTB.

Fredag kveld ble det kjent at terrordømte Anders Behring Breivik igjen ber om å bli prøveløslatt, og saksøker igjen staten for brudd på menneskerettighetene.

– Han bruker rettsvesenet som en talerstol. Det så vi helt tydelig sist gang da rettssaken ble direktesendt. Det må vi for all del unngå denne gang, sier Røyeland.