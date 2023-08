Anders Behring Breivik saksøker staten på nytt

Denne uken leverte den dømte 22. juli-terroristen en stevning til tingretten og går dermed på nytt rettens vei for å få lettelser i soningen. Det er staten ved Justis- og beredskapsdepartementet som saksøkes, siden Kriminalomsorgen ligger under dem, skriver Aftenposten.

– Det var lyspunkter, synes vi. Det var bedre fasiliteter. Men det siste året er det blitt en forverring av hans situasjon i Ringerike fengsel. Vi føler det er et veldig uheldig tilbakeskritt etter så mange års isolasjon, sier prosessfullmektig Øystein Storrvik til avisen.

Eirik Bergstedt, fengselsleder i Ringerike fengsel, sier han ikke har noen kommentar til påstandene fra Breivik.

Byttet fengsel

Breivik ble flyttet til Ringerike fengsel i fjor etter å ha sonet åtte år i Telemark fengsel i Skien.

Breivik begjærer seg også prøveløslatt på nytt, sier Storrvik til Dagbladet.

Også i 2016 gikk Breivik til sivilt søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene. Da hadde han sittet 4,5 år i isolasjon. Og Oslo tingrett ga terroristen delvis medhold i at soningsforholdene hans representerer et brudd.

Saken ble anket av staten og et år senere, 1. mars 2017 var Borgarting lagmannsrett aldri i tvil i sin dom. Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene.

Påsto at han tar avstand fra vold

Breivik begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på 10 år i forvaringsdommen på 21 år han fikk for terrorangrepet 22. juli 2011. Han påsto at han nå tar avstand fra vold, men sa at han ville kjempe for nasjonalsosialistiske verdier på fredelig vis dersom han ble sluppet ut.

Retten avviste dette og slår fast at det er betydelig risiko for at Breivik vil kunne falle tilbake til atferden som førte til at han begikk terrorhandlingene i 2011, hvis han løslates nå.