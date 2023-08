---

Slik fungerer det:

Vårt Land triller ikke terning, men deler ut fisk i garnet.

Alle får én fisk bare for å møte opp – akkurat som på søndagsskolen. Maksimal fangst er seks fisker.

Vurderingene av debattantene er gjort av politisk redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland og kommentator Emil André Erstad.

---

Det var høy kvalitet og driv i kveldens partilederdebatt, der politiske skillelinjer kom godt fram i en tydelig, saklig og opplysende tone mellom partilederne.

Temaene var passe aktuelle og vide nok til å favne spekteret i norsk politikk. Velgere som så på, ble sannsynligvis klokere.

Kveldens store overraskelse var Olaug Bollestad som helt åpenbart har løftet seg voldsomt som debattant og partileder fra tidligere dårlige debatter. Hun stjal Trygve Slagsvold Vedums kaffekopp og retoriske virkemidler fra Vedums parademarsj i opposisjon.

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Jonas Gahr Støre er partileder i Arbeiderpartiet. (Heiko Junge/NTB)

Jonas Gahr Støre (Ap):

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre var tydelig og klar i kveldens debatt, men lite utenomsnakk.

Aller best gjorde han det da han forklarte hvorfor Ap ikke vil sette en sluttdato for olje- og gassindustrien. Han sa blant annet: «Nei, jeg vil ikke sette en sluttdato før vi har et alternativ. Da er det slutt på utvikling og nytenkning i sektoren. Vi skal være verdensledende på teknologi. Vi skal bygge på skuldrene av dagens industri, ikke sette den på oppsigelse.»

Dessuten vek han ikke unna for de krevende spørsmålene om habilitetssakene om flere av hans ministre, der en Ap-statsråd måtte gå. Han forklarte greit og forståelig hva han mente er forskjellen på saken som felte Annette Trettebergstuen og saken der Tonje Brennas fikk fortsette.

Støre var god i duellen med Solberg. Han fikk frem at høyre-styrte Molde har høyere eiendomsskatt enn Ap-styrte Oslo. Han pekte også på at når Solberg prioriterer skattelettelse, så vil kommunepolitikere måtte prioritere det foran blant annet helse og skole.

Kveldens øyeblikk: «Aps politikk er ikke bestemt av ledere i DN, det er jeg veldig glad for»

Antall fisk i garnet: 5

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Erna Solberg er partileder i Høyre. (Heiko Junge/NTB)

Erna Solberg (H)

Tross troverdige og stødige resonnementer som svar på tøffe spørsmål fra programlederne om habilitet, ble det en sjelden tøff start for Solberg. Det skyldtes primært torsdagens avsløring i Dagens Næringsliv om at ektemannen Sindre Finnes utarbeidet lister med gode Høyre-folk han ville ha inn i offentlige styrer og verv. Saken bidro til å skade Solbergs tillit og troverdighet.

Hun hadde som vanlig stålkontroll på detaljene, noe hun briljerte med i debatten om eldreomsorg. Solberg var i «mennesker, ikke milliarder»-modus, da hun snakket om å løfte kvaliteten i eldreomsorgen. Mestret ikke helt formatet med duell mot Støre, da hun bommet kraftig på tiden.

Advarte mot å bare snakke om olje og gass i alle klimadebattene, men rotet unødvendig og sjeldent mye med begrepene i klimapolitikken i debatten om elektrifisering av Melkøya. Definitivt ikke Erna Solbergs beste kveld.

Kveldens øyeblikk: «Vet du hva? Sindre er en selvstendig mann» om DN-avsløringen.

Antall fisk i garnet: 4

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Trygve Slagsvold Vedum er partileder i Senterpartiet. (Heiko Junge/NTB)

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Trygve Slagsvold Vedum fikk en krevende start da han skulle forklare habilitetssaken som felte Ola Borten Moe. Han fremsto svar skyldig på spørsmål om om hvor raskt og tydelig han ga Borten Moe beskjed om å trekke seg. Men han reddet seg delvis inn da han forklarte at en toppleder må gjennomgå hele sakskomplekset før avgjørelsen tas.

Vedum framsto derimot rolig og lite nervøs i resten av debatten. Han kom med flere direkte angrep på Listhaug, og greide et par ganger å sette henne på plass, og ramset opp flere løfter Sp kom med i valgkampen, som nå er gjennomført slik som gratis ferge og bedre internett i flere distriksområder. Han presset Listhaug til å svare på om hun var for gratis ferge, selv om hun mente det var umulig å gjennomføre i valgkampen.

Sp-lederen var i sitt ess da han hilste hjem til distrikts-Norge i debatten om eldreomsorg. Her slo han flere ganger fast at eldre i små kommuner er mer fornøyd enn andre.

Kveldens øyeblikk: «Det som er facinerende med deg Sylvi, er at du ikke svarer på et eneste spørsmål.

Antall fisk i garnet: 4

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Sylvi Listhaug er partileder i Fremskrittspartiet. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Sylvi Listhaug (FrP)

Gikk offensivt ut og penset den innledende runden om eldreomsorg over på politikk som Frp er alene om, nemlig at kommunene skal overlate ansvaret for eldreomsorg til staten. Ikke så slagordpreget og masete som hun av og til kan framstå i debatter. Hun klarte også å tydelig skille Frp fra Høyre, presset regjeringen på at det blir bygget for få sykehjemsplasser og tok initiativ til et eldreforlik.

Ikke like sterk da hun møtte Vedum til duell. Det ping-pong-pregede formatet passet nok Vedum best når temaet var distriktspolitikk. Hun trakk fram motstanden mot Vedum i Senterpartiet og at Sp ikke ville halvere matmomsen.

Slet med å svare på Vedums utfordring om at det var Frp som startet elektrifisering da partiet hadde olje- og energiministeren i Erna Solbergs regjering. Gir tydelig uttrykk for frustrasjon over å bli utfordret om elektrifiseringen. Klarte likevel å få fram Frps alternativ i klimapolitikken, og fikk si at “de andre partienes klimapolitikk” ikke kutter globale utslipp.

Også poengtert og klar i debatten om økonomi, og fikk inn en kjent Frp-anklage om at staten håver inn penger på vanlige folks bekostning.

Kveldens øyeblikk: “Du gjorde det motsette av det du lovte, og derfor er folk sinte på deg, Trygve.”

Antall fisk i garnet: 4

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Kirsti Bergstø er partileder i Sosialistisk venstreparti. (Heiko Junge/NTB)

Kirsti Bergstø (SV)

Var utenfor debatten de første tjue minuttene, men slapp til gjengjeld unna runden om habilitet og tillit. Kom deretter til orde på sterk SV-sak om eldreomsorg og arbeidskår i helsevesenet. Klokkeklar da hun sa at vi er nødt til å ha velferd som dekker menneskers behov, ikke velferd som dekker et profittjag. Hevdet det var skrekkelig naivt å tro at de kommersielle kreftene kommer til å drive velferd i Norge av ren veldedighet. Bergstø formidlet tydelig SV-politikk til velgerne med myndig og behersket røst.

Fikk frem partiets motstand mot elektrifisering av Melkøya, og sammenlignet Equinors rolle der med bukken som passet havresekken. Fikk formidlet SVs alternativ om flytende havvind med entusiasme og kunnskap.

Klarte å ha en lavmælt tone i duellen om barnefattigdom mot KrFs Bollestad, hvor Bergstø hadde stålkontroll på tiltak som mer i barnetrygd og SFO. Slo retorisk knockout på Bollestad.

Kveldens øyeblikk: «Vi må slutte å skalte og valte med arbeidsfolk på den måten»

Antall fisk i garnet: 5

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Marie Sneve Martinussen er partileder i Rødt. (Heiko Junge/NTB)

Marie Sneve Martinussen (R)

Rødt-lederen er den aller ferskeste partilederen. Hun klarte seg svært godt og snakker direkte til sin egen målgruppe. Hun framstår ærlig og troverdig.

Hennes vanskeligste oppgave var da hun måtte svare for hvorfor hun hadde tatt sin avtroppende partileder Bjørnar Moxnes så hardt etter sin brilletyveri-sak. Til dette svarte hun at politikere bør være så ærlig som mulig.

I duellen med Guri Melby om kommersiell velferd kom Rødt-lederen best ut. Hun arresterte Melbys påstand om at hun ikke støttet idelle aktører i helsesektoren, og minnet henne på at Rødt i flere runder har tatt til orde for at ideelle aktører skal få langsiktige kontrakter.

Når jeg står i debatt med høyresida, og vi snakker om ledere i helsesektoren så sier de: Vi må ha høy lønn for å titrekke de beste folkene. Hvorfor sier de ikke dette om de som står på gulvet?

Kveldens øyeblikk: «Høyre er dørmatte for regjeringens kraftpolitikk.»

Antall fisk i garnet: 5

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Arild Hermstad er partileder i Miljøpartiet De Grønne. (Heiko Junge/NTB)

Arild Hermstad (MDG)

Forsvant nesten helt fra den første delen av debatten, og havnet dermed tidlig i skrekkens posisjon. Hengte seg etter hvert på partileder-NM i å snakke om egne erfaringer fra eldreomsorgen, men uten at han dermed klarte å markere MDGs plass i debatten. Hermstad fikk etter hvert en etterlengtet duell mot Jonas Gahr Støre om norsk klimapolitikk, der han blant annet utfordret statsministeren på en sluttdato for olje- og gassindustrien.

Denne viktige duellen fikk Hermstad heller ikke potensialet ut av. Han slet med å nå ut gjennom TV-ruten på grunn av noe som lignet nervøsitet eller famling. Han ble både parkert, avkledd og avslørt for MDGs litt for lettvinte løsninger av en langt mer nyansert og erfaren Støre i klimaduellen.

Kveldens øyeblikk: Ble på pinlig vis tatt for å feilsitere Dagens Næringslivs angivelige lederartikkel om sluttdato for oljenæringen.

Antall fisk i garnet: 2

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Olaug Bollestad er partileder i Kristelig folkeparti. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Olaug Bollestad (KrF)

KrF-lederen hadde tydeligvis forberedt seg på å snakke om politikk for «folk med skoene på». Hun snakket blant annet om omsorgsarbeidernes kår og at regjeringen ikke hadde lyttet til folket i Finnmark. Det lyktes hun godt med.

Bollestad klarte å skille seg fra Solberg og Støre i eldreomsorgsdebatten og talte omsorgsarbeidernes sak. Spesielt god når hun brukte sin egen erfaring som sykepleier.

Bollestad var mer poengtert, skarp og synlig enn noen gang.

At den politiske debatten startet med eldreomsorg, var en fordel som Bollestad utnyttet godt.

Hun var god når hun snakket om at politikerne må ha tillit til omsorgspersonalet, uten at hun presenterte egne løsninger.

Genialt grep av Bollestad å peke på Vedum og si at hun gikk inn i politikken for at sånne som han skal forstå hvordan det er å være sykepleier. Fikk dermed sagt at Vedum aldri har hatt beina på bakken.

Stødig i duellen med SV om fattigdom. Her kappet SV og KrF om eierskap til økningen av barnetrygden, og her fremsto begge partiene som mer like enn de egentlig er. Det er nok en fordel for KrF. Lot seg ikke påvirke av Bergstøs forsøk på å klistre KrF til høyresidens løsninger.

Hun «stjal» også Vedums hyppig brukte retoriske poeng fra glansdagene, nemlig å ta en kaffekopp med folk. Det innså også Vedum i debatten om økonomi. «Bollestad snakket med hjertet nå», sa han.

En sterk kveld av en presset KrF-leder. Kveldens beste.

Kveldens øyeblikk: «Jeg gikk inn i politikken for at du skulle forstå hvordan det er å være sykepleier, Vedum.»

Fisker i garnet: 6

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 Guri Melby er partileder i Venstre. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Guri Melby (V):

Dette var ikke Melbys beste partilederdebatt. Fikk liten taletid, og kunne brukt tiden mer effektivt.

Venstre fikk ikke ordet i den innledende runden om eldreomsorg, men møtte Rødt i en ideologisk debatt om eldreomsorg.

Det var et format som passet både Rødt og Venstre. Melby var rolig, men kanskje litt i overkant innøvd når hun snakket om venstresidens ideologiske kjepphester.

Ble hardt presset av en offensiv Rødt-leder, som anklaget høyresiden for bløff.

Melby lykkes ikke med å vri duellen bort fra lønn, der Rødt var på offensiven. Gjør det enkelt for sin motstander når hun anklager Rødt for å gå til angrep på den norske modellen.

Gikk veldig bredt ut i eldreomsorg. Fokuserte både på fordelen med store kommuner og behovet for å se på turnus på sykehjemmene, uten at hun fikk tid til å forklare seerne hva Venstres politikk egentlig går ut på.

Bruker lang tid på resonnementet om at Equinor har fått for stor innflytelse på beslutningen om å elektrifisere Melkøya.

Rotet seg bort i en anklage hun delvis måtte gå tilbake på, om hva Norges bank har sagt om regjeringens pengebruk.

Kveldens øyeblikk: Vi må slutte å bruke penger på ting som ikke betyr noe.

Antall fisk i garnet: 3

Dette er ikke første gang Vårt Land deler ut fisker i garnet under partilederdebatten på Arendalsuka. Se hvor mange fisker politikerne fikk i 2021 og 2022.