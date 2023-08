Sverige frykter terrorangrep – hever trusselnivået til nest høyeste nivå

– Säkerhetspolisen kan konstatere at vi befinner oss i en forverret sikkerhetssituasjon når det gjelder trusler mot Sverige, sier Säpo-sjef Charlotte von Essen.

Hun fastslår at trusselen fra ytterliggående islamister har økt, samtidig som det også er trusler fra høyreekstreme grupper.

Von Essen oppgir at sikkerhetssituasjonen gradvis har forverret seg det siste året, men at den ikke knyttes til noen enkelthendelser.

Det svenske forsvaret opplyser at de også hever trusselnivået til 4.

– Vil vare lenge

Ifølge von Essen kommer trusselen til å vedvare i en lengre periode. Det pågår et intensivt arbeid for å hindre angrep, sier hun.

– Vi arbeider i tett samarbeid med politiet og Must og andre sikkerhetstjenester internasjonalt, sa hun på en pressekonferanse i Stockholm torsdag.

Must er Sveriges militære etterretningstjeneste.

Mengden informasjon om terrortrusler har i 2023 økt i forbindelse med koranbrenninger i våres og i sommer, ifølge svenske myndigheter.

Sist gang i 2016

Det er første gang siden 2016 at nivået blir hevet til 4. Nivået innebærer at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.

Denne uka kom det militante islamistiske nettverket al-Qaida tilsynelatende med en oppfordring til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning i Sverige og Danmark. Koranen har blitt brent ved flere anledninger i landene, noe som har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

Advarer reisende

Storbritannia og USA har begge advart sine borgere om at det er sannsynlig at terrorister vil gjennomføre angrep i Sverige.

PST opplyser til NTB at de holder seg fortløpende på utviklingen i våre nærområder og nabolandet, men at det ikke er noen vesentlige endringer i sikkerhetssituasjonen i Norge.

– PST er i løpende dialog med andre aktører både i Norge og internasjonalt om utviklingen. Trusselnivået i Norge er nå på nivå 3 som er moderat, sier PST-sjef Beate Gangås.