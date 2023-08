Soldater beskytter kristne som ble angrepet

Volden i den pakistanske byen Jaranwala brøt ut onsdag etter at noen påsto at de hadde sett en kristen mann rive sider ut av en koran. Byen ligger rett øst for storbyen Faisalabad.

Han og en venn ble anklaget for å ha slengt koransidene på bakken og for å ha skrevet fornærmelser på noen av dem, melder NTB.

Hundrevis av muslimer svarte med å storme en kristen koloni i Jaranwala. En rekke kirker er vandaliserte, og bygninger er brent, melder trosfrihetsorganisasjonen Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Kristne gjemmer seg

Innbyggere i kolonien og tilstøtende kristne landsbyer flyktet i frykt for flere angrep. CSW melder at familier fra rundt 500 hjem har flyktet fra tre kristne nabolag.

Stefanusalliansens partner Human Friends Organization har medarbeidere i Jaranwala. De forteller om skrekkslagne kristne som har gjemt seg på åkrer, for å komme fra herjingene i live.

Angrepet pågikk i mer enn ti timer, uten at politiet på stedet ifølge øyenvitner grep inn.

APTOPIX Pakistan Churches Attacked ANGREP: En kristen koloni i Jaranwala ble ødelagt av en muslimsk mobb onsdag. (K.M. Chaudary/AP)

Spesialsoldater på plass

Pakistanske spesialstyrker er nå sendt for å bistå politiet. Jaranwala var torsdag omringet, og det er satt opp veisperringer med piggtråd ved innfartsårene.

Over 100 mennesker er pågrepet, anklaget for å ha deltatt i onsdagens opptøyer.

Blasfemi kan straffes med døden i Pakistan, men landet har aldri henrettet noen som er dømt for dette. Mange anklagede er imidlertid lynsjet av rasende menneskemengder opp gjennom årene, og flere politikere er skutt og drept etter anklager om blasfemi:

Drepte lærer

2022: Seks menn er dømt til døden for drap på en fabrikkeier i Punjab som var anklaget for blasfemi. Titalls andre er dømt til fengselsstraffer.

2022: Læreren Safoora Bibi underviste på en jenteskole i Pakistan, Jamia Islamia Falahul Binaat-skolen. Hun ble drept av en kvinnelig kollega og to elever som anklaget henne for blasfemi. Drapet skjedde i Dera Ismail Khan i den ultrakonservative Khyber Pakhtunkhwa-provinsen som grenser til Afghanistan.

2022: En mann som hadde vært psykisk syk i lang tid, er lynsjet til døde av en mobb i Pakistan etter at han ble anklaget for blasfemi. Mannen ble steinet til døde i en avsidesliggende landsby i Punjab-provinsen. Flere titall mennesker ble pågrepet i forbindelse med saken.

2022: En pakistansk kvinne ble dømt til døden for blasfemi på grunn av tekstmeldinger hun sendte til en venn. Aneeqa Atteq ble pågrepet i mai 2020 etter at en mann varslet politiet om at hun hadde sendt ham karikaturtegninger av profeten Muhammed på meldingsappen WhatsApp.