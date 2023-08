Solberg åpnet partilederdebatten: Avviste at hun har utnevnt styremedlemmer etter partifargen

– Har du utnevnt styremedlemmer fordi de er Høyre-folk? spurte NRKs Atle Bjurstrøm.

– Nei, var det kontante svaret fra Høyre-leder Erna Solberg.

Bakgrunnen er saken i Dagens Næringsliv om habilitetsspørsmål fra Solberg-regjeringens dager: Tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) hadde laget en lang liste med navn som kunne være mulige kandidater til statlige styrer. Hun sendte lista til ektemannen Osvald Bjelland, som da var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo. DN har funnet 17 navn på lista som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Erna Solbergs tid som statsminister, hvorav fire ble oppnevnt av Widvey selv.

– Grådig glad i ham

Solberg måtte også svare for at hennes mann, Sindre Finnes, skal ha laget sin egen liste med styremedlemmer som skulle erstattes – med til dels sterke karakteristikker.

– Sindre er en selvstendig mann, og jeg er grådig glad i ham, sa Høyre-lederen, samtidig som hun innrømmet at det «ikke var lurt» av Finnes.

Årets tillitsbarometer ble lagt fram i Arendal torsdag og viser at tilliten til stortingspolitikerne er noe bedre enn året før, mens regjeringen nyter noe mindre tillit. Andelen som gir uttrykk for tillit til regjeringen, ligger nå på 59 prosent, 10 prosentpoeng under det Solberg-regjeringen fikk i 2020.

Klima og økonomi

I tillegg til eldreomsorg skal de ni partilederne diskutere klimapolitikk og økonomi. Klimapolitikk har blitt et særlig hett tema etter regjeringens vedtak om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya for å redusere klimagassutslippene, mens økonomi er høyaktuelt for de mange med stadig høyere utgifter.

Siden valgkampen i 2021 har fire partier skiftet leder. To av partilederne deltar i sin første partilederdebatt: Rødts Marie Sneve Martinussen og MDGs Arild Hermstad. KrFs Olaug Bollestad har vært partileder siden 2021, mens SVs Kirsti Bergstø vikarierte for Audun Lysbakken i fjor.

De fem andre partilederne som deltar, er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Solberg, Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Sylvi Listhaug (Frp) og Guri Melby (V).





