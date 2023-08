FN slår alarm om seksualisert vold fra Sudan-milits

FNs menneskerettskontor (OHCHR) la torsdag ut en rapport som konkluderer med at kvinner og jenter i storbyområder og i den vestlige Darfur-regionen har høy risiko for å bli voldsutsatt.

– Hundrevis av kvinner har blitt innesperret av RSF under inhumane og nedverdigende forhold. De har blitt utsatt for seksuelle overgrep og er sårbare for seksuelt slaveri, heter det i rapporten.

Rapporten er basert på en rekke øyevitneskildringer gitt til uavhengige eksperter på vegne av FN-organet. Grunnet de pågående kampene er mulighetene for å gi ofrene støtte og helsebehandling svært begrenset.

Kampene mellom regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen har pågått siden april. Fram til da pågikk forhandlinger om å innlemme RSF i regjeringshæren.

RSF ble dannet i 2013 med utgangspunkt i Janjaweed-militsen og har på vegne av regimet i Khartoum kjempet i Darfur-regionen, der de anklages for omfattende krigsforbrytelser.