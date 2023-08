Søndagsåpne butikker i Oslo hvis Høyre vinner valget

For å ha søndagsåpne butikker må et sted ha status som «typisk turiststed». Hvis Oslo Høyre overtar makten i bystyret, kommer de til å søke statsforvalteren i Oslo og Viken om dette, bekrefter partiets byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

– Når et lite turiststed som Lampeland har søndagsåpent, så er det naturlig at Oslo sentrum også har det, sier Solberg.

MDG reagerer på sterkt på Høyres forslag.

– Søndagsåpne butikker vil øke klimautslippene og forbruket vårt, stikk i strid med hva jorda og livsgrunnlaget trenger, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) til NTB.

– Søndagen er et veldig verdifullt pusterom for mange, hvor man kan være sammen med familie og venner. Det skal gjelde for de som jobber i butikk også. Vi trenger flere slike pusterom, ikke flere anledninger til å kjøpe ting, sier Stav videre.

Ifølge en fersk Aftenposten-måling ligger Høyre an til å gjøre et svært godt valg i Oslo.

Partiet ønsker søndagsåpne butikker innenfor Ring 1, på Grünerløkka, Hegdehaugsveien og Bogstadveien. De nøyaktige grensene er ikke bestemt.

Forbundsleder Christopher Beckham i LO-forbundet Handel og Kontor i Norge er svært kritisk til et søndagsåpent Oslo.

– Dette vil være å innføre sju hverdager i hovedstaden, sier Beckham.