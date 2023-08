– Vi må få flere barn i Norge. Det må bli enklere og billigere å få barn tidligere, sier Kathrine Kleveland.

Senterpartiets stortingsrepresentant fra Vestfold tar imot Vårt Land på sitt kontor på Løvebakken. Kleveland er inne i sin første periode på Stortinget, men ingen hvem som helst i norsk samfunnsliv. Hun har topplederverv i Nei til EU og Norges Bygdekvinnelag på CV-en.

I dette intervjuet kommer hun med nye og radikale familiepolitiske signaler fra Sp-hold.

For når det fødes 10.000 færre barn i året enn for bare ti år siden, og ikke nok til å opprettholde folketallet, så ringer alarmklokkene, skal vi tro Kleveland.

Ikke bare rammer det muligheten til å opprettholde velferdstilbud, men også Sps mål om at folk skal kunne leve gode liv i hele landet.

– Da må rett og slett fødes flere barn, sier Kleveland.

Her er Klevelands barnemeny

Nå utfordrer Sp-politikeren sin egen regjering til å vurdere sterkere lut for å øke fødselstallene:

Gratis barnehage og SFO gratis fra og med barn nummer to. Barn opptil ni år skal omfattes av ordningen.

Øke rentefradraget på boliglån for hvert barn man får.

Kutte i bilavgifter for foreldre som trenger større bil for å få plass til barn og barneseter.

1. august innfridde Støre-regjeringen løftet sitt om gratis barnehageplass fra barn nummer tre. Men fra Kleveland på Stortinget er budskapet: Klarer regjeringen nummer tre, så klarer den nummer to.

Slik overbyr hun også partifelle og familieminister Kjersti Toppe, som i VG før sommeren lanserte mulige grep for å øke fødselstallene (se faktaboks nederst i saken).

UTRADISJONELL: En lite kjent side ved Kathrine Kleveland, er at hun var hjemme med de tre barna sine i tolv år. Hun tok vel å merke oppdrag som grafisk designer samtidig og engasjerte seg i organisasjonsliv. – Men valget var utradisjonelt også på 1990-tallet og 2000-tallet, sier hun. (Erlend Berge)

Bestemor fikk 13 barn på 18 år

For Kleveland har tematikken en personlig og «verdipolitisk» dimensjon, forteller hun

– Min bestemor fikk 13 barn på 18 år. Dit skal vi ikke i dag, men jeg fikk tre barn i stedet, sier Sp-politikeren.

Målet må være at flere skal ønske seg tre eller flere barn, mener Kleveland. Da må myndighetene legge til rette for at foreldres lommebok ikke står i veien.

– Hvorfor engasjerer du deg i dette?

– Jeg er en verdipolitiker og har engasjert meg i rådgivningskontor for gravide, bygdekvinnelag, kirke- og familiepolitikk hjemme. Sp er mitt parti, fordi vi har politikk for hele livet mitt. Familiepolitikken er en viktig del av det. Mange i Sp ville nok sagt det samme, svarer Kleveland.

VERDIPOLITIKER: Kathrine Kleveland anser seg som en «verdipolitiker» og sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Hun mener fødselstall og familiepolitikk i aller høyeste grad berører hennes politiske ansvarsområde. (Erlend Berge)

Forsvarer Erna Solbergs tale, men sier borgerlige har sviktet

Daværende statsminister Erna Solberg (H) fikk derimot kjeft da hun manet til økt reproduksjon i sin nyttårstale i 2019:

– Om det er Solberg som sier det, eller noen andre, så er det rart å være uenig i at vi bør få flere barn i Norge når vi ser på tallene, sier Kleveland om det.

Også KrF-leder Olaug Bollestad har oppfordret par til å droppe kravet om å ha «alt på stell» før de forsøker å få barn.

Kathrine Kleveland er enig, men mener Bollestad og Solberg sviktet med tiltakene i regjering – tross KrFs seire om økt barnetrygd og fritidskort.

Vil ta budsjettkamp med egne partifeller

Nå lover Sp-representanten å kjempe for forslagene sine i prosessen med regjeringens statsbudsjett for 2024.

– Hvor realistisk er det du foreslår, gitt hvor få av ideene Kjersti Toppe kom med i VG som er gjennomført?

– Politikken til beste for barnefamilier har stått stille i mange år. Vi vil komme med enda mer konkret politikk som vil merkes på lommeboka, svarer Kleveland.

1. august senket Støre-regjeringen maksprisen på barnehage fra 3.315 til 3.000 kroner og gjorde det gratis i Nord-Troms og Finnmark. Ordningen med gratis deltidsplass på SFO ble også utvidet til andreklassinger, etter budsjettavtale med SV.

Fra før er barnetrygden økt, påpeker Kleveland, etter påtrykk fra SV.

Nå mener hun regjeringen også bør vurdere å øke engangsstøtten for å gjøre det lettere for studenter med barn. Mens en arbeidstaker tjener opp foreldrepenger, får studenter bare snaue 93.000 kroner i engangsstøtte.

PERSONLIG VALG: Et bilde av Klevelands mor, datter og barnebarn står mellom dokumenter og klenodier fra organisasjonsliv på Klevelands kontor. (Erlend Berge)

Dør på gløtt for liberalisering om assistert befruktning

Når man venter lenger med å få barn, så blir det også biologisk vanskeligere. Flere vil trenge hjelp.

Nå åpner Kleveland, som regner seg som verdikonservativ, døra på gløtt for å vurdere regelendringer rundt assistert befruktning.

– Det går an å vurdere om samfunnet skal hjelpe denne gruppa også, sier hun.

Én mulighet kan være at det offentlige utvider tilbudet sitt om assistert befruktning og tar mer av regningen. Men problemstillingen er «mer kompleks enn bare økonomi», mener Sp-profilen.

– Diskusjonene vil komme fra mange hold om dette, sier Kleveland.

---

Dette åpnet familieminister Kjersti Toppe for i VG

Styrke økonomisk støtte til studenter og unge som får barn.

Skattelette eller økonomiske overføringer til familier som får mer enn to barn.

Slette studiegjeld for de som får barn i studietiden.

Øke barnetrygden for barn mellom seks og 18 år.

Utvide rett til barnehageplass for desemberbarn eller innføre løpende barnehageopptak

Bruke boligpolitikken til å få bedre plass til familier i byene.

---