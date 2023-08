– Oi, jeg ville trodd flere var for blant de unge!

Det er reaksjonen til Herman Winther (22) og Eskil Rørmark (24) på tallene som viser unges holdning til innføringen av et tredje juridisk kjønn.

En av tre unge er for et juridisk tredje kjønn, det viser undersøkelsen UNG2023 (se faktaboks)

To av fem er imot en innføring. Det er ikke en helt enkel mening å ha blant unge, skal man tro Winther og Rørmark.

---

Norge bør innføre et tredje juridisk kjønn

På denne påstanden svarte respondentene:

33 prosent av de mellom 15 og 25 sa de var helt, eller delvis enig

40 prosent i samme aldersgruppe sa de var helt, eller delvis uenig

11 prosent svarte «vet ikke», og 18 prosent svarte «verken eller»

Blant kvinner i aldersgruppen svarte 45 prosent at de var enige, mot bare 25 prosent som var uenige

52 prosent av mennene i aldersgruppen var uenige i påstanden, mens 21 prosent var enige

Kilde: Opinion

---

Lettere å være ærlig anonymt

Winther og Rørmark er henholdsvis formann og nestformann av studentforeningen Foreningen for Alle Konservative Studenter i Oslo (Faks Oslo).

De er selv begge imot et tredje juridisk kjønn, forteller de til Vårt Land.

I foreningen, samt i samtaler med andre medstudenter, møter de stadig studenter som mener det samme som dem. Likevel tror de den gjengse oppfatningen blant både unge og gamle er at unge flest er liberale i spørsmål om kjønn og legning.

– Oi, jeg ville trodd flere var for blant de unge! — Eskil Rørmark

Rørmark peker på flere mulige årsaker til at det inntrykket har satt seg hos folk:

– Mange av de liberale er veldig åpne og verbale om det. Og så er det nok mange som er liberale i noen spørsmål og konservativ i andre. Det er ikke helt svart eller hvitt, sier han.

KONSERVATIVE: Eskil Rørmark (t.h.) og Herman Winther er begge konservative. At bare en av tre unge er for et juridisk tredje kjønn overrasket førstnevnte noen. De tror begge at det er fordi flere konservative lar være å ytre sine meninger. (Johannes Nyborg)

De mener at undersøkelsen til Opinion Ung viser at inntrykket om at unge er liberale, ikke nødvendigvis stemmer.

– Det er nok en litt krevende mening å ha for mange, så mange sier det kanskje ikke høyt til andre. Det er kanskje lettere å være ærlig i en anonym undersøkelse enn til venner og medstudenter, sier han.

[ Tredje kjønn utredes - her er alternativene som legges på bordet ]

Vanskelig å være konservativ?

At flere med konservative holdninger er redde for å være verbale om det, kan bidra til å skape et inntrykk av at få unge har konservative holdninger.

– Hvis man er uenig i spørsmål om tredje kjønn eller trans-saker kan man fremstilles som streng, eller at man ikke vil hjelpe en vanskeligstilt gruppe. Ingen ønsker jo å bli stemplet som streng eller slem, sier Herman Winther.

Mange sier bare: Jeg er uenig, du er dust som mener det, la oss snakke om noe annet. — Eskil Rørmark

Winther og Rørmark forteller at det blant studenter oppleves som vanskelig å ha samtaler om kjønn. De opplever at flere meningsfeller er bekymret for å bli det mange kaller for kansellert.

– Hvordan kan en student bli kansellert blant andre studenter?

– Nordmenn er jo høflige. Men man opplever kanskje en stille utfrysning, og at den man er uenig med ikke snakker med deg lengre, sier Winther før Eskil Rørmark bryter inn:

– Nå høres det ut som det er helt forferdelig å være konservativ. Men de fleste folk er greie. Mange sier bare: «Jeg er uenig, du er dust som mener det, la oss snakke om noe annet.»

USIKKER UNGDOM: Eskil Rørmark frykter mange usikre unge sier det de tror vennene deres mener, istedenfor deres egen mening: – De er kanskje litt redd for å si noe som kan tråkke folk på tærne. (Johannes Nyborg)

… Men: Vanskeligst å være usikker

Undersøkelsen viste at 29 prosent av de unge ikke visste hva de mener om eller var likegyldige i spørsmålet om Norge burde innføre et tredje juridisk kjønn.

Winther og Rørmark er samstemte i at det kanskje er vanskeligst å være usikker.

– Det er nesten verre å være usikker enn å være kraftig imot. De som vet hva de mener finner andre som seg selv. Mange er derimot fanget i midten, og vet kanskje ikke hva de skal si.

Dette gjør også at de usikre forsvinner litt i debatter og samtaler blant unge, forklarer Eskil Rørmark.

---

Andre funn i undersøkelsen

Seks av ti unge mener kjønn og legning har blitt altfor komplisert

En av to mener samfunnet bidrar til å forsterke stereotypiske kjønnsnormer

26 prosent oppga at det var engasjert i «homofiles/LGBTQ+’s» rettigheter

37 prosent sa at de ikke kan si det de mener fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt

36 prosent sa de ikke sier hva de egentlig mener i sin omgangskrets

---

– Spørsmål om kjønn og seksualitet er ikke noe som opptar alle i hverdagen. Noen tenker kanskje at tredje kjønn er greit, og andre ikke, men de som ikke bryr seg så mye, de hører du ikke i debatten.

Han sier at mange som ikke er spesielt opptatt av temaet fort ender opp med å si det de tror folk vil høre.

UTFRYSNING: Herman Winther, formann i Faks Oslo, sier man kan bli fryst ut av venner på grunn av meninger man har. (Johannes Nyborg)

Unge: Kjønn er blitt komplisert

Seks av ti unge synes kjønn og legning er blitt for komplisert, viser tall fra Ung Opinion.

At man opplever temaet som mer komplisert kan gjøre samtaler om kjønn og legning vanskelig, ifølge Herman Winther.

– Da kan man både synes det er vanskelig å forstå, og i tillegg er man redd for å bruke feil ord og uttrykk om folk. Hva er egentlig forskjellen på bifil og panfil? Hvis man spør høyt, kan man bli sett på som dum, som om man ikke forstår kulturen, sier Winther.

[ Lubna Jaffery (Ap) om tredje kjønn, kulturliv og mangfold ]

Eskil Rørmark legger til at nyord importert fra USA kan gjøre det ekstra vanskelig.

– De dukker opp ord hele tiden, og begrepene utvikler seg kjapt. For ti år siden var det ingen som visste hva cis-kjønnet var.

Når kjønn allerede oppleves som komplisert for unge, frykter Herman Winther at en tredje kjønnskategori vil gjøre det enda vanskeligere.

– Da blir det enda en dimensjon å forholde seg til.

[ Letter på sløret om utredning av tredje kjønn rett før Pride ]