Røde Kors: Over halvparten av foreldre på sosialhjelp sliter med å gi barna det de trenger

70.000 barn i Norge har foreldre som mottar sosialhjelp fra det offentlige.

Røde Kors har vært i kontakt med over 200 foreldre i familier som mottar sosialstønad. Over halvparten sier at pengene ikke strekker til for å dekke barnas behov, ifølge Røde Kors-rapporten «Til barnets beste».

– Vi fryser om vinteren, og jeg går sulten så barna mine skal slippe. Det er ikke nok penger til mat og de ekstreme strømprisene, sier én.

– Ingen fritidsaktiviteter, gamle og utslitte klær, og fra tid til annen må vi hoppe over måltider, forteller en annen.

– Tar ikke nok hensyn til barna

Dette er ikke historier som hører hjemme i Norge i 2023, slår generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors fast.

– Samfunnets økonomiske sikkerhetsnett må fungere og satsene må være tilstrekkelige. Ingen barn skal måtte gå sultne til sengs i Norge på grunn av fattigdom, sier hun.

Statens helsetilsyn gjennomfører i 2022 og 2023 et landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav. Hittil er det publisert rapporter om 37 Nav-kontorer. 29 av disse tar ikke nok hensyn til barnas behov, ifølge tilsynet.

Kun fem Nav-kontorer har kommet gjennom tilsynet uten noen merknader om lovbrudd, ifølge Røde Kors.

Flere barn vokser opp i fattigdom

Ifølge Statistisk sentralbyrå har antall sosialhjelpsmottakere gått opp med nesten 10 prosent fra 2021 til 20

– Røde Kors har over flere år sett at familier med lav inntekt eller som får sosialhjelp, har udekkede behov som kan skape utenforskap. Våre gratistilbud som «Ferie for alle» og andre tiltak for barn og unge har stor pågang, og vi har de siste årene også sett at vi må innføre måltider som del av tilbudet, rett og slett fordi deltakerne er sultne, sier Bergh.