Det har stormet rundt Ansgarskolen de siste månedene.

Oppmerksomheten skolen har fått er ikke ønsket av ledelsen, viser en e-post Vårt Land har fått tak i.

E-posten skaper reaksjoner.

Vi vil anmode alle ansatte om å bidra til at de negative medieoppslagene opphører — Epost fra Ansgarrektor Ingunn Breistein og tidligere styreleder Anne Sæther

Til Vårt Land sier rektor at de var tydelige på at ansattes ytringsfrihet ikke var omfattet av oppfordringen.

Styret ønsket ro

Etter en periode med medieomtale av kritikk av ledelsen på Ansgarskolen ble presseoppslagene tema på et styremøte. Etter møtet sendte ledelsen ut en e-post den 8. juni til alle ansatte med beskjed om å ikke uttale seg til media.

E-posten er signert av nylig avgåtte styreleder Anne Sæther og rektor Ingunn Folkestad Breistein.

BER OM TAUSHET: – Vi vil anmode alle ansatte om å bidra til at de negative medieoppslagene opphører, skriver ledelsen i en epost til ansatte ved Ansgarskolen. (Josefine Gjerde)

– Vi vil anmode alle ansatte om å bidra til at de negative medieoppslagene opphører, skriver de i e-posten.

Ansatt reagerer på e-post

Vårt Land har vært i kontakt med Daniel Dahl, ansatt og tidligere student på Ansgar Bibelskole.

Å hindre ansatte i å snakke er å legge ansvaret feil sted — Daniel Dahl, Ansgar-ansatt





ANSATT: Daniel Dahl sier til Vårt Land at han reagerer på eposten fra ledelsen. Han mener det illustrerer fryktkulturen flere ansatte på skolen reagerer på. (Tomm W. Christiansen/Vårt Land)

Dahl har også mottatt e-posten Vårt Land har fått tilsendt. Han reagerer kraftig på e-posten fra ledelsen.

– Jeg må sette spørsmålstegn ved den. Det viser igjen denne fryktkulturen som er påpekt. Det påstås at medieomtale om nedbemanning og varsler skader skolens rykte. Men å hindre ansatte i å snakke er å legge ansvaret feil sted, sier han til Vårt Land.

Ytringsfrihet versus lojalitet

I saker som konflikten på Ansgarskolen er det to prinsipp som kolliderer: Ytringsfriheten som er forankret i Grunnloven, og lojalitetsprinsippet, ifølge arbeidsrettsadvokat Henning M. Heitmann som har fått se e-posten fra Ansgar-ledelsen.

URO PÅ ANSGAR: Ledelsen på Ansgarskolen har sendt en epost hvor de ber ansatte om å ikke bidra til negative oppslag i mediene. – Lekkasjene må opphøre umiddelbart, skriver de. (Tomm W. Christiansen/Vårt Land)

– Grensen her er uklar, det er en gråsone for hvor langt arbeidsgiver kan begrense ansattes ytringsfrihet, sier Heitmann.

Lojalitetsprinsippet handler om at arbeidstaker skal ta hensyn til arbeidsgiver og bedriftens interesser. Som ansatt har man generelt en plikt til å være lojal og ivareta arbeidsgivers interesser, ifølge Heitmann.

Men varslingsretten gir likevel ansatte rett til å gå til pressen, dersom arbeidstaker er «i aktsom god tro» om innholdet, dersom det er kritikkverdige forhold som har offentlig interesse og som ikke følges opp på arbeidsplassen, ifølge Heitmann.

I e-posten refereres det blant annet til taushetsplikten i arbeidsavtalen. Til det sier Heitmann:

– I utgangspunktet er det berettiget av arbeidsgiver å minne ansatte på at det kan skade omdømmet til arbeidsgiver å uttale seg, men man kan ikke avtale seg bort fra varslingsretten, sier han.

Mye usikkerhet rundt arbeidstakeres ytringsfrihet

I e-posten viser Breistein og Sæther til de ansattes ytringsfrihet i e-posten til de ansatte.

– Det fremgår videre at opplysninger til pressen som angår Ansgarskolen gis av ledelsen eller den ledelsen gir fullmakt til. Ytringsfrihet, forskningsfrihet og/eller tillitsvalgtes rett til å uttale seg innenfor sitt mandat, omfattes ikke av dette, skriver Breistein og Sæther i e-posten

Vårt Land har spurt leder for ytringsfrihetskommisjonen Kristin Løken Stavrum om denne formuleringen. Hun bekrefter at ansattes ytringsfrihet gir rom til å gi opplysninger som angår Ansgarskolen, selv om arbeidsgiver i større grad styrer hvem som taler på vegne av arbeidsplassen.

– Mange arbeidsplasser syns det er ugreit og har ikke lyst til å håndtere ting som angår arbeidsplassen i det offentlige rom, sier hun.

Opplysninger til pressen som angår Ansgarskolen gis av ledelsen eller den ledelsen gir fullmakt til. — Epost fra Ansgarrektor Ingunn Breistein og tidligere styreleder Anne Sæther

– Skaper en nedkjølende effekt

Løken Stavrum er forelagt e-posten fra rektor og avgåtte styreleder, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Påminnere fra arbeidsgiver om taushetsplikt og lojalitetsprinsippet er ofte tilsiktet og med hensikt om å skape en nedkjølende effekt, sier hun.

At enkeltpersoner står frem, enten anonymt eller med navn og forteller om sin opplevelse av forholdene på en arbeidsplass, kan både ha en positiv verdi for samfunnsdebatten i tillegg til å være viktig for den enkelte, mener Løken Stavrum.

– Mange har et behov for å fortelle. Verdien det har for enkeltmennesker å få ting frem, skal man ikke undervurdere, sier hun.

Rektor: Både innholdet og formen på henvendelsen var grundig vurdert

AVSENDER: Styret ønsket ro rundt Ansgarskolen. Derfor valgte rektor og styreleder å sende epost med oppfordring om å ikke uttale seg i media. (Morten Marius Larsen)

Vårt Land har forelagt uttalelsene fra Dahl og kommentarene fra Løken Stavrum og Heitmann for Ansgar-rektor Ingunn Breistein og styreleder Carl-Magnus Nystad.

Breistein svarer på vegne av dem begge, og ønsker ikke å svare direkte på uttalelsene, men gir en generell kommentar på e-post:

– Styret ønsket at ansatte skulle få en oppfordring til å vurdere hvorvidt skolen var tjent med oppmerksomhet i media i en allerede krevende situasjon. Daværende styreleder og jeg videreformidlet dette gjennom en e-post til ansatte.

Videre skriver hun:

– I henvendelsen presiserte vi tydelig at ansattes ytringsfrihet og forskningsfrihet ikke var omfattet av oppfordringen, og at det samme var tilfellet for tillitsvalgtes rett til å uttale seg innenfor sitt mandat. Både innholdet og formen på henvendelsen var grundig vurdert før den ble sendt.

Vårt Land har vært i kontakt med nylig avgåtte styreleder Anne Sæther. Hun ønsker ikke å uttale seg om saken.





Dette er e-posten

Emne: Om presseoppslag vedrørende Ansgarskolen





I gårsdagens styremøte ble det samtalt om de mange presseoppslagene om Ansgarskolen, og de anonyme lekkasjene til pressen. Det var bred enighet i styret om at disse oppslagene er svært skadelige for Ansgarskolens omdømme, for virksomheten, elevene, studentene og de 50 ansatte som jobber her. Det var et klart ønske fra skolestyret at disse lekkasjene må opphøre umiddelbart.





Vi vil anmode alle ansatte om å bidra til at de negative medieoppslagene opphører. Dette kan skje ved at journalistene ikke får kommentarer fra ansatte på sine henvendelser, eller tilgang til opplysninger.





Vi vil minne om taushetsplikten i arbeidsavtalene. Arbeidstaker er forpliktet til å bevare fullstendig taushet om forretningsanliggender eller fortrolige personopplysninger som arbeidstaker under sitt arbeid måtte bli kjent med. Taushetsplikten gjelder både i ansettelsestiden og etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det fremgår videre at opplysninger til pressen som angår Ansgarskolen gis av ledelsen eller den ledelsen gir fullmakt til. Ytringsfrihet, forskningsfrihet og/eller tillitsvalgtes rett til å uttale seg innenfor sitt mandat, omfattes ikke av dette.





Med vennlig hilsen

Anne Sæther, styreleder og Ingunn Folkestad Breistein, rektor

