LO mener UDs praktikantordning ligner på sosial dumping

Studentene som får plass på praktikantordningen får ikke lønn, siden de ikke er ansatt ved utenriksstasjonene. I stedet får de et månedlig stipend.

Siden studentene ikke er formelt ansatte, har de ikke rett til sykepenger og får heller ikke oppspart pensjon.

– LO er svært kritiske til denne ordninga, og mener det UD driver med ligner sosial dumping, sier studentrådgiver Lars Måseide i LO til NRK.

Pressevakt Mathias Rongved i UD sier at det er viktig for dem at studentene har forutsigbare forhold.

– Ved starten av hvert praktikantopphold blir det derfor inngått en skriftlig avtale mellom utenriksstasjonene og praktikanten, sier Rongved.

– Her står varigheten for oppholdet, arbeidsoppgavene, størrelsen på stipendet og andre vilkår, sier han.

Ifølge NRK har også UD tatt initiativ til et møte med LO om ordningen.