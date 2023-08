Baby mistet livet da båt forliste i Middelhavet

13 andre passasjerer er reddet, mens fem er savnet. Det antas at 20 tunisiere var om bord i båten, som var på vei mot Europa.

Ulykken fant sted bare 120 meter utenfor stranda ved byen Gabès. En etterforskning av hendelsen er igangsatt.

Organisasjonen SOS Méditerranée opplyser at skipet Ocean Viking har reddet over 600 mennesker fra små, utrygge båter i Middelhavet de siste to døgnene.

De fleste redningsoperasjonene skal ha funnet sted langs strekningen mellom Sfax i Tunisia og den italienske øya Lampedusa.

Antall migranter og flyktninger som forsøker å ta seg fra Nord-Afrika til Europa, er økende. Mange omkommer hvert år i ulykker på havet. Skipet Ocean Viking seiler under norsk flagg og driftes av SOS Méditerranée.