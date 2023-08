Flomtoppen er ikke nådd i Drammensvassdraget – tusenvis er evakuert

Flomtoppen er nådd i de øvre delene i vassdragene, men vannføringen øker nedover i elvene. Flommen i Drammensvassdraget kan bli den verste noensinne.

– Det er mye vann i de fire sjøene i Drammensvassdraget. Alt skal forbi Drammen, så jeg vil tro at Drammenselva er mest kritisk, sier hydrolog Inger Karin Engen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Til sammen er over 4000 evakuert fra flomrammede områder på Østlandet. Over 1700 av dem er evakuert i Ringsaker kommune, og rundt 1000 er evakuert i Ål i Hallingdal.

– Det er ikke over selv om sola skinner og det ser fredelig ut, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl da hun besøkte Drammen torsdag.

Stengte hovedveier

De siste prognosene fra NVE viser at vannstanden stiger i innsjøene i Drammensvassdraget. Randsfjorden ventes å stige med 60 centimeter de neste dagene, med flomtopp lørdag eller søndag. Tyrifjorden vil stige mellom 1 og 1,5 meter fram til søndag.

– Drammenselva forbi Mjøndalen vil sannsynligvis nå toppen i løpet av fredag-lørdag, sier hydrolog Engen.

Samtlige hovedveier mellom Oslo og Bergen er stengt torsdag ettermiddag, og ingen av de store veiene ser ut til å kunne åpne de neste dagene. Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Hønefoss. Gardermobanen og Hovedbanen ble gjenåpnet torsdag ettermiddag.

– Regn er alltid negativt

De neste dagene er det meldt regn enkelte steder. Engen sier at alt regn er negativt for flomsituasjonen, men at det heldigvis ikke skal regne noe særlig i de hardest rammede områdene.

– Sånn som værmeldingen er nå, ser det ikke ut til at det vil føre til noen økte problemer. Men som vi alle vet, kan disse værforholdene endre seg, sier NVE-hydrologen.

Forsikringsselskapene har hittil registrert nær 5000 flomskader. Erstatningene anslås til rundt én milliard kroner.

Mjøsa kan nærme seg 1995-nivå

I Glomma ble flomtoppen nådd nord for Elverum torsdag morgen. Sør for Elverum stiger elva fortsatt.

For Mjøsa er prognosene usikre, men vannstanden ventes å stige med en meter til, med en flomtopp på 125,3 meter over havet. Det er en økning i prognosene på nesten en meter fra torsdag morgen. Da vil vannskorpa være like under flomnivået i 1995, ifølge NVE.

– I Mjøsa ventes toppen å bli nådd søndag eller mandag, sier Engen.

Alt vannet i Glomma og Mjøsa skal gjennom innsjøen Øyeren, som ligger i tidligere Akershus og Østfold. Ifølge prognosene kommer Øyeren til å stige med to meter til og nærme seg 1995-nivå.

Nedenfor innsjøen kan vannføringen bli voldsom, med opptil 3700 kubikkmeter vann i sekundet fra mandag av. Det er en prognoseøkning på 700 kubikkmeter i sekundet fra torsdag morgen.

Engen sier det er svært uvanlig med en storflom i midten av august.

– Det vi ser nå, er en ren regnflom, det er ikke snøsmelting i denne flommen. En slik flom er nok noe vi ser mer på høsten. Det er en ekstrem flom med store vannføringer i veldig store områder, sier hun.