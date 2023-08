INP over sperregrensen på meningsmåling

4,6 prosent av de spurte sier at de ville stemt Industri- og næringspartiet om det var stortingsvalg i morgen. Dermed er partiet større enn både KrF og MDG, som begge havner under sperregrensen på målingen.

– Vi har ventet og ventet og ventet på det 4-tallet. Vi har håpet at vi kunne klare det i løpet av valget, men innerst inne egentlig ikke trodd på det. Nei, så inderlig! Jeg er helt målløs, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe i INP til Nettavisen.

INPs fremgang kan ha en sammenheng med Frps periode i regjering, tror førsteamanuensis Jørgen Bølstad ved Institutt for statsvitenskap, ved Universitetet i Oslo.

– Frp mistet kanskje litt taket på sine velgere etter å ha sittet i regjering. Dette har skapt en åpning for nye partier litt i samme område, og gjort det litt lettere for INP å etablere seg, for de har litt av det samme saksfokuset, sier han.

[ Dette mener INP om surrogati, omskjæring og likekjønnet vigsel ]

Mandatberegningen gir borgerlig flertall med 86 mandater, ett mer enn det som kreves for flertall på Stortinget.

Partienes oppslutning er som følger (endring fra julimålingen i parentes):

Høyre 26,8 (-2,2), Ap 19,1 (-1,7), Frp 13,8, (-0,7), SV 8,7 (+1,8), Sp 7,3 (-0,2) Rødt 5,4 (+0,5), Venstre 6 (+2,2), KrF 2,9 (-0,9), MDG 3,2 (-0,6) og INP 4,6 (+3,2).

Undersøkelsen er gjort av InFact 3. august. I alt 1039 personer er spurt om hvilket parti de ville stemt på om det var stortingsvalg i dag. Feilmarginene ligger mellom 1 og 2,7 prosentpoeng.