– Det gikk fort, men jeg opplevde det som veldig kontrollert og godt organisert, sier Øystein Wang, sokneprest i Søndre Land.

Han var en del av kriseteamet som bisto da 120 husstander i Fall og Holmen i Søndre Land kommune i Innlandet fikk beskjed om å evakuere hjemmene sine. Det er fare for at en demning på Trevatn skal briste som følge av de store nedbørsmengdene som har truffet Innlandet de siste dagene.

Fallselva var allerede blitt flomstor som følge av ekstremværet, og for å unngå at demningen brister har kommunen bestemt seg for å sluse mer vann fra demningen inn i elva. Natt til onsdag ble det ført mer vann inn i elva enn noensinne før. ifølge Oppland Arbeiderblad.

– Noen av de som bor i nærheten av Fallselva har opplevd en veldig lyd fra den. Det har vært skremmende for dem, og de har gått med en slags engstelse for det som kunne skje, forteller Wang.

Rundt 430 mennesker ble berørt av evakueringen, og soknepresten forteller om et sindig folk som tok en dramatisk situasjon med stor ro.

– Det var en veldig ro midt i det i det hele. Jeg er imponert over hvordan folk tok det, men det var noen som hadde kjæledyr hjemme som de var svært bekymret for, sier Wang.

FATNING: Sokneprest Øystein Wang i Søndre Land forteller at de berørte har tatt situasjonen med stor fatning. (Søndre Land Menighet)

Frykter for liv

Innlandet er blitt hardt rammet av ekstremværet som har preget hele Sør-Norge de siste dagene. Onsdag er flere veier stengt som følge av flom og ras. Over 600 personer er blitt evakuert, ifølge Innlandet politidistrikt.

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner. Folk er isolert i flere lokalsamfunn, og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er avgjørende for om dette kommer til å gå bra eller ikke, sier fylkesordfører Aud Hove (Sp) i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Hun frykter at liv kan gå tapt som følge av ekstremværet, ifølge NTB.

KRISE: – Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner, sier Aud Hove er fylkesordfører i Innlandet. (Innlandet fylkeskommune)

Politiet i regionen oppfordrer alle til å holde seg i ro.

– Både E6 og Østerdalen er stengt, så vi oppfordrer alle til å ferdes minst mulig nå og være i ro enten på arbeid eller på bopæl., sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til NRK.

Det går små og store ras, særlig vest for Mjøsa og i Gudbrandsdalen, og politiet jobber med å få oversikt og bistå der det er snakk om liv og verdier.

– Rasene skjer helt tilfeldig ut fra hvor mye vann det er i grunnen og hvor stabiliteten er. Vi er overraska over hvor rasene skjer, så det er vanskelig å si noe på forhånd, sier Teigen.

Gjennomfører gravferder

Sokneprest Wang i Søndre Land sier at det er planlagt to gravferder, en onsdag og torsdag, og at kirken prøver å få gjennomført disse på tross av forholdene. Han forteller at noen av de som ble berørt av evakueringen var pårørende til de som skulle begraves.

– Så da er det jo ekstra tøft at det skal bli slik siste natt før en slik avskjed, sier soknepresten.

Han forteller at de gjør en grundig vurdering av forholdene, men planlegger å gjennomføre bisettelsene, selv om de ikke har mulighet til å grave selve graven.

– Vi gjennomfører bisettelsen inne. Det er en del som ikke får kommet og tatt avskjed på grunn av stengte veier og situasjonen ellers, sier Wang.