FN-rapport: Dramatisk økning i krigsforbrytelser i Myanmar

I en ny FN-rapport dokumenteres blant annet massehenrettelser av sivile og omfattende seksualisert vold.

Blant de antatte krigsforbrytelsene er også luftangrep mot sivile, inkludert mot skoler og klostre.

I rapporten vises det blant annet til luftangrepet i Sagaing i april i år, da over 155 mennesker ble meldt drept.

Hele landsbyer ødelagt

FN-granskerne har også samlet inn bevis for at militæret har stått bak omfattende nedbrenning av boliger og andre bygninger, noe som i enkelte tilfeller har ført til at hele landsbyer er blitt ødelagt.

Og de mener de kan dokumentere at landets regjeringshær og tilknyttede militser begår stadig mer åpenbare og hyppige krigsforbrytelser.

– Hvert eneste liv som går tapt i Myanmar, er tragisk, men ødeleggelsen som er påført hele lokalsamfunn som følge av luftbombardementer og nedbrenning av landsbyer er spesielt sjokkerende, sier Nicholas Koumjian, som leder FNs uavhengige etterforskningsmekanisme for Myanmar (IIMM).

– Dramatisk økning

– Våre bevis viser en dramatisk økning i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i landet, med omfattende og systematiske angrep mot sivile, sier han videre.

FN-granskerne har samlet informasjon fra over 700 kilder, deriblant over 200 øyenvitneskildringer. I tillegg består bevisene av fotografier, videoer, lydopptak, dokumenter, kart, innlegg i sosiale medier og rettsmedisinske bevis.

Ifølge Koumjian skal dokumentasjonen som er samlet inn, kunne brukes av domstoler slik at de skyldige kan stilles for retten.

Myanmar har vært herjet av vold siden en junta tok makten i et kupp 1. februar 2021. Fredelige demonstrasjoner ble slått brutalt ned, noe som etter hvert førte til at demokratiforkjempere grep til våpen og slo seg sammen med etniske grupper som i lang tid har kjempet for mer selvstyre. I dag raser det kamper en rekke steder i landet.

Rohingya-granskning

IIMM fortsetter også å samle inn bevis for volden som den muslimske rohingya-minoriteten ble utsatt for i 2016 og 2017, og som første til masseflukt til nabolandet Bangladesh.

– Seksualisert og kjønnsbaserte forbrytelser er blant de mest avskyelige forbrytelsene vi etterforsker. Disse var så gjennomgående under operasjonene mot rohingyaene at de fleste vitnene vi har intervjuet, har relevante bevis for det, sier Koumjian.

IIMM fikk sitt mandat fra FNs menneskerettsråd i 2018.