Flere evakueres etter stort jordras i boligfelt i Bagn

Det skriver Avisa Valdres.

Brannvesenet opplyser til NTB at de har mange ressurser på stedet, men at de ikke vil gå ut med mer info per nå.

– Situasjonen er noe uoversiktlig, men det er foreløpig ingen indikasjoner på at noen er savnet, skriver Hovedredningssentralen Sør-Norge på X/Twitter.

Bilder NTBs fotograf på stedet har tatt, viser at flere boliger ser ut til å være rammet av raset, som også har passert over flere veier.

Kommunalsjef Anne Kirsti Sørumshaugen bekrefter overfor VG at flere folk evakueres fra boligfeltet etter det store jordraset.