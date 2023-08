Ekstremværet Hans herjer – nye intense byger i kveld og natt

– Et kraftig bygeområde har startet i Østfold og passert nordover, vest for Mjøsa. Det er veldig intenst vest for Mjøsa nå, sa vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB tidligere mandag ettermiddag.

De første bygene kom inn i landet fra Sverige mandag ettermiddag og førte til betydelig overvann lokalt. Enkelte værstasjoner i Viken har registrert så mye som rundt 60 millimeter de siste 24 timene. Og det er ventet mer. Bygene vil komme i bølger utover kvelden og natta, ifølge Borander.

– Det bygger seg opp byger sør i Sverige. De vil komme inn over Østfold og fortsette nordover. Farevarslene som er sendt ut, står seg. Utviklingen så langt har fulgt prognosene, sier hun.

Lokalt kan det komme opp mot 30 millimeter nedbør per time. De hardest rammede områdene – fra mjøsdistriktet og vestover – kan få opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av 24 timer.

Rødt farevarsel

Farevarselet for jord- og flomskred for kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes ble oppgradert til rødt nivå mandag. Meteorologene advarer også mot lyn, torden og kraftig vind.

I tillegg til betydelige materielle skader på bebyggelse og infrastruktur, medfører ekstremværets herjinger en reell fare for liv og helse i utsatte områder, understreket Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under et beredskapsmøte med Statsforvalteren i Innlandet mandag ettermiddag.

Også kommunene Skjåk og Lesja i Gudbrandsdalen er lagt til det røde varslet, viser oversikten på varsom.no. Samtidig er kommunene Sogndal, Aurland og Hol inkludert i gult varsel.

– Svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet, står det på varsom.no.

Støre lover hjelp

Ordførerne i en rekke Innlandet-kommuner stålsatte seg for det som ifølge prognosene skal ramme nådeløst det neste drøye døgnet. Flere hadde allerede satt krisestab, mens andre varslet at de ville gjøre det da de deltok på beredskapsmøtet med statsforvalter Knut Storberget.

Mens møtet pågikk, kom det flere meldinger om mindre skred og skaper som følge av store nedbørsmengder.

– Vi følger situasjonen nøye og har løpende kontakt med sentrale aktører, forsikret justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et kort innlegg til deltakerne på møtet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover rammede kommuner hjelp hvis skadene blir store.

– Kommuner som påføres store skader og tap, skal ikke stå alene. Vi har muligheten til å se på skjønnsmidler som kan bistå dem, så det skal de være trygge på, sier Støre til NTB.

På spørsmål om «den regningen tar staten?» svarer statsministeren at det at det er omfanget som avgjør hvordan regjeringen vil dekke kostnadene.

Skader for millioner

Mandag ettermiddag var en rekke jernbanestrekninger stengt. Bane Nor varslet samtidig at flere strekninger kan bli stengt på kort varsel hvis sikkerhetssituasjonen krever det.

Også en rekke veistrekninger på Østlandet var uframkommelige som følge av utglidninger og overvann.

I 16-tiden hadde forsikringsselskapet If fått inn over 70 meldinger om skader forårsaket av ekstremværet Hans.

– Det er først og fremst vann som har trengt inn i kjellere i boliger og hos bedrifter. Men det har også kommet inn skader på biler og vanninntrengning gjennom tak, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han har foreløpig ikke noe eksakt anslag, men venter at skadene som følge av Hans vil koste flere millioner kroner.

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt. Nå sender vi ut folk for å hjelpe til med skadene, og vi er mindre opptatt av å taste på kalkulatoren. Likevel er det mulig å si at det vil bli millionskader denne gang, opplyser

Avinor godt forberedt

Avinor sier de er godt forberedt på uværet. Foreløpig ser det ut til at det kun er Oslo lufthavn som vil bli påvirket.

– Det som kan skje, er at det blir begrensninger når det gjelder sikt, og at det derfor blir større mellomrom mellom flyene. Det kan føre til noe forsinkelser, men det skal veldig mye til for at flyplassen stenger ned, sier kommunikasjonssjef Harald Kvam ved Oslo lufthavn til NTB.

Han ber passasjerene om å møte opp som planlagt og følge med på beskjeder fra flyselskapene.

– Det viktigste i dag er å beregne god tid til flyplassen. Inne i terminalen går ting som vanlig, så det er nok viktigere å følge med på om toget eller bussen går, forklarer Kvam.

Color Line kansellerer

Som følge av uværet har ferjeselskapet Fjord Line innstilt en avgang mellom Kristiansand og Hirtshals.

Selskapet Color Line har innstilt samtlige avganger til Hirtshals tirsdag. Det gjelder både avganger fra Kristiansand og fra Larvik. I tillegg er den siste avgangen fra Hirtshals til Larvik mandag kveld kansellert.

– Denne beslutningen har vi tatt på bakgrunn av de vurderingene våre kapteiner har gjort av været, sier Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, til NTB.

Brynhildsbakken forklarer at det ikke er nedbøren som er relevant for skipene til Color Line, men vind, vindretning og bølgehøyde.