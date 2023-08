Støre kom til Utøya med stipendøkning til skoleelever

– Fellesskolen vår er tuftet på at alle skal ha rett til en god utdanning uavhengig av bakgrunn og størrelse på familiens lommebok. Derfor styrker vi nå utstyrsstipendet med 40 millioner kroner, i en krevende tid, med høy prisstigning og stigende renter, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Lørdag var Jonas Gahr Støre på plass på Utøya i forbindelse med AUFs sommerleir. I sin tale kom han med en nyhet i forbindelse med neste års statsbudsjett. I gjennomsnitt tilsvarer økningen drøyt 220 kroner per elev.

– For å møte behovene for fremtiden, trenger vi alle som ønsker å ta en yrkesfaglig utdanning. Det er helt avgjørende for Norge, sier Støre.

– Med denne styrkingen fortsetter det økonomiske løftet for elever i videregående skole. I statsbudsjettet for 2023 økte regjeringen utstyrsstipendet med over 50 millioner kroner, og nå øker vi det ytterligere med om lag 10 prosent, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Brenna peker på at det å sikre gode utdanningsmuligheter er en av kjernesakene til regjeringen.

– Det bidrar til økte muligheter, kompetansepåfyll for samfunnet, og gode livsvilkår for den enkelte. Den foreslåtte økningen i utstyrsstipendet utgjør ett av flere tiltak regjeringen gjennomfører for å styrke de økonomiske rammebetingelsene for utdanning i Norge, sier Brenna.