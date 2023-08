Juntaen i Niger stenger ambassader og rasler med sablene mot naboer

Sent torsdag meddelte kuppmakerne at ambassadørene fra Frankrike, Nigeria, Togo og USA ikke lenger er velkomne i landet.

I en uttalelse torsdag advarer juntaen også nabolandene i den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas mot enhver form for militær inngripen.

– Ethvert forsøk på aggresjon mot staten Niger vil gi en umiddelbar og uannonsert respons fra nigerske forsvars- og sikkerhetsstyrker mot et av medlemslandene, med unntak av vennlige land, heter det i en uttalelse fra juntaen. Unntakene er Burkina Faso og Mali, som har tatt juntaens side.

Ecowas har truet med militær maktbruk dersom ikke presidenten får makta tilbake. En delegasjon derfra er denne uka i Niger i forsøk på å forhandle.

Torsdag avsluttet juntaen det militære samarbeidet med Frankrike, som har hatt soldater stasjonert i landet. Frankrike meldte tidligere på dagen at de hadde avsluttet evakueringen fra Niger og hentet hjem over 1000 personer.

Den avsatte presidenten Mohamed Bazoum har også uttalt seg for første gang etter kuppet. Det skjer i form av en kronikk i Washington Post hvor han ber om verdenssamfunnets hjelp for å hindre at Russland får økt innflytelse i regionen.

