Religiøse opptøyer krever seks menneskeliv i India

Uroen begynte mandag da muslimske gategjenger kastet steiner mot et hindu-opptog og stakk biler i brann i et hovedsakelig muslimsk distrikt i Nuh, rundt 75 kilometer sør for New Delhi.

Ildspåsettelse og vandalisme skjedde også på kveld og natt dagen etter i Gurugram, en satellittby i utkanten av hovedstaden, der et større næringslivssenter huser hovedkvarterene til Nokia, Samsung og andre multinasjonale tech-selskaper.

I et nabolag gikk en gjeng på rundt 200 personer, væpnet med steiner og stokker, løs på flere butikker og plyndret dem for varer. Blant annet ble en slakterbutikk tømt. Mobben satte fyr på en restaurant mens de framførte religiøse hindu-slagord.

Lokale medier skriver at spenningen ble antent da den framtredende hindunasjonalisten Monu Manesar varslet at han ville delta i prosesjonen i Nuh. Manesar er også kjent som medlem av den ytterliggående gruppen Bajrang Dal.

Manesar er etterlyst av politiet i delstaten Haryana for sin delaktighet i lynsjingen av to muslimske handelsmenn som kjøpte og solgte kyr.

Delstatsministeren i Haryana, Manohar Lal Khattar, sier at seks personer er blitt drept i de nattlige sammenstøtene og 116 personer arrestert.

