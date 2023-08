Ifølge en uttalelse har Erdogan sagt til Putin at han vil fortsette innsatsen med å få på plass kornavtalen igjen, skriver Reuters.

Det er foreløpig ikke kjent når besøket vil finne sted.

For en uke siden sa Putins utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov at den russiske presidenten planla et besøk til Tyrkia. Heller ikke Usjakov sa noe om tidspunktet for besøket.

Samtidig ble det kjent at Putin er invitert på besøk til Kinas president Xi Jinping i oktober. Xi besøkte Moskva i mars.