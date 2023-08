Mannen bak synagogeangrepet i Pittsburgh dømt til døden

Ifølge overlevende etter massakren ropte Bowers «alle jøder må dø» da han stormet inn i Tree of Life-synagogen under en sabbat-gudstjeneste 27. oktober 2018.

Bowers havnet i skuddveksling med politiet og ble deretter pågrepet på stedet. I tillegg til de elleve drepte ble sju mennesker såret, deriblant fem politibetjenter. Pittsburgh ligger i delstaten Pennsylvania.

Angrepet var det dødeligste mot jøder noen gang i amerikansk historie.

I rettssaken, som startet 30 mai, ble det lagt fram bevis for at 50 år gamle Bowers hadde antisemittiske holdninger. Angrepet var nøye planlagt, og i rettssaken ble det beskrevet hvordan gjerningsmannen gikk kynisk til verks for å finne flere mennesker han kunne skyte.

Han overga seg ikke før han gikk tom for ammunisjon. Bowers var bevæpnet med et AR-15 automatvåpen og tre pistoler.

[ Var ikke overrasket av synagogeangrep ]

Forsvarerne hans har argumentert for at det vil være et brudd på menneskerettighetene å dømme ham til døden, ettersom de mener han er mentalt syk og lider av schizofreni.

Dette er den første dødsdommen i USA siden Joe Biden tok over som president i januar 2021. Under Bidens ledelse har justisdepartementet satt ned foten for dødsstraff i en rekke saker.