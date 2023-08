Frelsesarmeen starter opp asylmottak

13. juli ble det kjent at Frelsesarmeen er tildelt avtale om mottaksdrift i Moss. Tirsdag 1. august ble kontrakten signert med UDI.

UDI har tildelt 28 nye avtaler om drift av asylmottak med totalt 5305 plasser. 200 av disse plassene skal nå gå til Frelsesarmeen, som oppretter mottak i det som fram til i fjor var folkehøgskolen Jeløy. Frelsesarmeen drev folkehøgskole på Jeløy fra 1974 til høsten 2022.

Under navnet Framnes mottak starter Frelsesarmeen opp asylmottaket 31. august. Mottaket skal bli et ordinært mottak for de som venter på svar på asylsøknadene sine.

Vil starte opp i slutten av måneden

– Vi er glad for å få være med å gjøre dette samfunnsnyttige arbeidet.

Det sier Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen.

– Dette er godt innenfor frelsesarmeens kjerneverdier, fortsetter hun.

Evja sier at de har fått mange kvalifiserte søkere til å jobbe på asylmottaket, og vil være i stand til å starte opp i slutten av måneden.