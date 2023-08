En periode med politisk kaos i Kristiansand kan gå mot slutten

– Det har til tider vært kaotisk, oppsummerer politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen til NTB.

Det har ikke vært enkelt for den som har forsøkt å følge lokalpolitikken i byen de siste fire årene. Dette har skjedd:

* 13 forskjellige lister og partier fikk inn representanter i bystyret i 2019.

* Det største protestpartiet, Demokratene (nå Norgesdemokratene), fikk inn 10 representanter, men partigruppa kollapset i løpet av perioden. Vidar Kleppe ble i vår kastet ut av partiet han grunnla. Han stiller med sin egen Kleppelista i høstens valg.

* Før dette hadde åtte av de 71 representantene i bystyret byttet parti eller blitt uavhengige.

* Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland har de to siste årene styrt kommunen med et budsjett partiet hans ikke støtter.

* Arbeiderpartiet lokalt har ført en hard kamp mot Ap og Sp i regjering for å forhindre at den tvangssammenslåtte storkommunen splittes opp igjen.

Borgerlig revansj?

Nå ligger det an til at de borgerlige vinner tilbake makten i byen. Torsdag besøker partileder Erna Solberg (H) sørlandshovedstaden.

– Høyre ble hardt straffet som det store styringspartiet ved sist valg. Nå blir de hjulpet av gode nasjonale målinger, og det er ikke så store kontroversielle saker hvor de må betale en høy pris. De hjelpes også veldig av at protestpartiene har skapt trøbbel for seg selv, sier Udjus.

En fersk partimåling i den nye lokalavisa KRS viser samme trend: Det ligger an til et klart borgerlig flertall med mandatene til Høyre, KrF og Frp.

En heftig debatt om pengebruken på det nye kunstmuseet Kunstsilo, som blant annet skal huse kunstgaven fra oljefondssjef Nikolai Tangen, har preget lokalpolitikken. Striden om hvorvidt Søgne og Songdalen skal gjenoppstå, og uenighet om en ny havn har vært splittende saker. Før valget i 2019 var også Kristiansand preget av bompengeopprøret som rullet over landet.

– Det var en perfekt storm av protestsaker. Kleppe klarte å få med seg mange av dem som var mot å bruke penger på Kunstsilo. Det ble en symbolsak for alle som ville ha forandring, sier Udjus.

Kleppes Demokratene gjorde det svært godt i Søgne og Songdalen, i det første valget etter at disse ble innlemmet i Kristiansand.

Forsvarer lokalt mangfold

Statsviter Jo Saglie mener Kristiansand-politikken ikke er noe godt eksempel på hvordan mindre partier og lokale lister bidrar i lokalpolitikken. Han peker på den sterke polariseringen.

– De partiene som sitter i bystyret, står langt fra hverandre og det er vanskelig å bli enige om politikk, sier Saglie, som jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

Generelt har lokale lister og små partier en viktig rolle å spille i norske kommuner, mener valgforskeren.

– Mange lokale lister er ganske pragmatisk orientert og greier fint å samarbeide med andre, sier han.

I en kronikk i Kommunal Rapport har Saglie tatt til orde for å gi lokale lister, uten et nasjonalt parti ryggen, bedre kår. Han mener det er en fordel med en blanding av rikspartier og lokale lister.

– Listene er gjerne uttrykk for at det finnes saker lokalt som ikke fanges opp av partisystemet som finnes i rikspolitikken, sier Saglie. Listene kan også representere folk i en del av kommunen som ellers føler seg oversett.

Hvorvidt mange lokale lister og småpartier skaper kaos i lokalpolitikken, avhenger av hvordan politikerne deres oppfører seg, konstaterer Saglie.

Trumpaktig debattklima

Forrige valgkamp i Kristiansand bar ikke minst preg av aktiviteten på den omstridte Facebook-siden Sørlandsnyhetene. Der ble personangrep, konspirasjonsteorier og uriktige påstander publisert, ofte uten navngitt avsender. Kunstsiloen var et yndet tema.

– Vi fikk en smak av Donald Trumps USA, sier Fædrelandsvennens politiske redaktør.

Udjus mener folk i byen har fått nok av den typen debatt. Selv om hele 19 partier og lister stiller til valg i høst, så tror Udjus det blir mindre kaotisk.

Fædrelandsvennens målinger så langt tyder på at velgerne i større grad vil samle seg om de etablerte partiene og at protestpartiene vil prege bystyret i mindre grad etter valget.

Men han mener det som er skjedd i Kristiansand, kan være en forsmak på hva andre kommuner kan oppleve dersom lokalpolitikken blir mer fragmentert. Det kan gå ut over styringsevnen.

– Samtidig er protestvalg i form av nye partier viktig for demokratiet, fordi folk får gitt beskjed om at de er misfornøyd. De kan være en fare for demokratiet, men også en fornyelse.

INP som joker?

Ifølge Saglie ligger antallet lokale lister, som ikke tilhører noe nasjonalt parti, stabilt. Men det er blitt flere partier på riksnivå.

Ved høstens valg følger mange spent med på Industri- og næringspartiet (INP), som kan bli en joker i flere kommuner.

– Det for tidlig å si om INP blir enda et tilskudd til det norske partisystemet, mener Saglie.

