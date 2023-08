INPs Oslo-leder beskriver partilederen som «diktatorisk» i internt notat

Oslo-leder Inger Thorbjørnsen sier til avisen at notatet er blitt feilsendt. Hun har også bedt avisen om å slette dokumentet.

I det interne notatet som avisen har fått tak i, anklager lokallagslederen partileder Owe Ingemann Waltherzøe for å lyve og å opptre som en diktator, ifølge avisen.

Waltherzøe skriver til Vårt Oslo at det ikke er til å stikke under stol at partiet har hatt enkelte voksesmerter.

Han skriver videre at han er kritisk til at avisen velger å publisere de interne arbeidsdokumentene, selv om Thorbjørnsen har bedt avisen om å slette dem.

– Hun har skrevet litt i frustrasjon, helt sikkert. Jeg ikke noe annet å si enn at det er Inger Thorbjørnsens innerste tanker over tid, forteller partilederen til VG.