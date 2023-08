Blant parasoller og paraplydrinker langs middelhavsstrendene, finner man en voksende bransje innen islam-vennlig turisme.

Mens varmesøkende nordmenn vender snuta sørover for strand, god mat og avslapning, opplever halal-reisebransjen oppsving.

Halal-reisebransjen tilbyr reisepakker for muslimske familier. Industrien kjennetegnes ved hoteller som serverer mat og drikke etter muslimske retningslinjer, i tillegg til blant annet separerte basseng for menn og kvinner.

Etterspørsel

Halal-ferier blir nå etterspurt over hele verden, skriver Kristeligt Dagblad.

Gjennom nettsiden HalalBooking.com bestilte 5862 danske kunder ferie i 2022. HalalBooking.com er den største europeiske reisearrangør i Europa innen halal-ferier.

Halal-turisme

Halal turisme blir omtalt som turisme rettet mot muslimer og som følger muslimske retningslinjer

Hoteller innen halal turisme serverer ikke alkohol, har bønneromsfasiliteter og separerte svømmebassenger for menn og kvinner.

Hotellene serverer ikke mat og drikke forbudt innen islam slik som alkohol og svinekjøtt. Maten som serveres er etter halal regler.

I en e-post til Vårt Land skriver markedssjef i HalalBooking.com, Ufuk Seçgin, at en hel del nordmenn har bestilt reiser gjennom nettsiden. I 2022 bestilte 1320 nordmenn ferie gjennom selskapet. Så langt i år har 707 benyttet seg av tjenesten, og han forventer at resultatet vil bli omtrent likt i år.

Tyrkia soleklar favoritt

Seçgin forteller at blant de ulike reisemålene utmerker Tyrkia seg som den mest populære destinasjonen. Antalya-kysten er spesielt populært om sommeren, men også september og oktober.

Denne kysten utmerker seg spesielt på halal-vennlige strandhoteller. På slike hotell har de halal-vennlige strender der menn og kvinner bader hver for seg, i tillegg til enkelte blandede soner med regler for badetøy. Disse er særlig populære blant familier, ifølge markedssjefen.

Nettsiden mottar også bestillinger for reiser til Maldivene, Spania, Italia og Marokko. De forventer også en økning i etterspørselen etter reiser til disse destinasjonene.

Det kan legge litt demper på ferien når man for eksempel ikke kan spise det som er tilgjengelig — Linda Noor

KJØPEKRAFT: Linda Noor forteller at halal-turisme muligens kan komme som et resultat av økt kjøpekraft blant musimer. (Guro Asdøl Midtmageli)

Markeder tilpasser seg

Linda Noor er daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Hun forteller at noen kan bestille Halal-ferier for å gjøre ferien enklere for seg selv.

– De som tilbyr de tjenestene tilrettelegger så man slipper å gjøre undersøkelser selv, sier hun.

Noor mener at tilbudet kan være et resultat av en tilpasning i markedet, og mener at økningen kan være et symptom på at muslimer som marked blir tatt på større alvor.

– Det er ikke nytt at charterturismen har dyrka litt ulike tilbud slik som for eksempel egne feriepakker for familie. Reiselivsbransjen har behøvd å bli mer målretta. Når noen velger å bruke penger på ferie, er det viktig at de får det de ønsker. Det kan legge litt demper på ferien når man for eksempel ikke kan spise det som er tilgjengelig, avslutter hun.