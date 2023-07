Vil dempe konfliktnivået med muslimske land

Løkke har snakket med lederen for OIC, Hissein Brahim Taha, opplyste organisasjonen søndag.

57 muslimske land er medlem av OIC. Utenriksministrene i landene skal mandag ha et digitalt møte for å drøfte koranbrenninger i Danmark og Sverige.

I samtalen mellom Løkke og Taha gjentok OIC-formannen budskapet om at Danmark må forhindre nye koranbrenninger.

– Ministeren uttalte at hans lands regjering fordømte fornærmelsen av den hellige Koranen og at regjeringen undersøker dette spørsmålet med stor interesse. Han understreker at hans land er ivrig etter å opprettholde vennskapsrelasjoner og samarbeid med medlemslandene i Organisasjonen for islamsk samarbeid, skriver OIC ifølge DR.

Løkke lovet søndag kveld at den danske regjeringen skal se på tiltak for å hindre koranbrenninger. Klokka 10 mandag skal utenrikskomiteen på Folketinget ha et møte med utenriksministeren om situasjonen.

Også Sverige har åpnet for å se på lovverket om koranbrenninger, skrev statsminister Ulf Kristersson på Instagram søndag.

Mandag planlegges nok en koranbrenning i Sverige, denne gangen utenfor Riksdagen i Stockholm.