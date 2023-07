Islamsk organisasjon fordømmer Sverige og Danmark

Det går fram av en uttalelse mandag fra et møte de 57 muslimske landene i OIC har holdt om koranaksjonene i de skandinaviske landene.

– Vi oppfordrer medlemslandene til å vurdere det de anser som passende tiltak mot landene der den hellige Koranen vanhelliges og brennes. Det inkluderer Sverige og Danmark, heter det i uttalelsen.

Både politiske, økonomiske og kulturelle reaksjoner bør vurderes, er oppfordringen etter det ekstraordinære møtet.

Delegasjon til EU

I tillegg vil OIC sende en delegasjon til EU-kommisjonen for å fordømme vanhelligelsen av Koranen og sikre at «denne kriminelle handling» ikke gjentas.

Etter åpningen av møtet mandag ba OICs generalsekretær Hissein Brahim Taha regjeringene i Sverige og Danmark om å hindre skjending av Koranen. Han uttrykte skuffelse over at det så langt «ikke er gjort noe for å hindre dette».

– Det er beklagelig at de berørte myndigheter, som påberoper seg ytringsfrihet, fortsatt gir tillatelse til å gjenta disse handlingene som bryter med folkeretten. Dette fører til manglende respekt for religioner i andre land, sa Taha i sitt innlegg.

Ny brenning

Om lag samtidig med at Taha holdt sitt åpningsinnlegg, tente to menn på et eksemplar av Koranen i Stockholm. En av dem var den irakiske flyktningen Salwan Momika, bosatt i Sverige. Han tente også på Koranen i slutten av juni og tråkket på den hellige boken utenfor den irakiske ambassaden i Stockholm tidligere i juli.

I Danmark la den ytterliggående høyregruppen Danske patrioter ut en video i forrige uke der en mann skjender og brenner det som synes å være en utgave av Koranen og deretter tramper på det irakiske flagget.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen snakket med OIC-leder Taha på telefon i forkant av de muslimske landenes møte. Løkke Rasmussen fordømte koranbrenningene og forsikret at Danmark ønsker gode forbindelser med landene i OIC.