Flere planlagte terrorangrep mot Norge er stanset eller forhindret de siste månedene

Det siste tilfellet er for noen få måneder siden, sier leder Viggo Rekdal i seksjonen for internasjonale forbindelser i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til avisen.

Rekdal sier også at sikkerhetstjenesten har bidratt til å stanse nærmere et tosifret antall terrorangrep i utlandet.

NTB har vært i kontakt med PST. De ønsker ikke å gi et konkret antall på hvor mange trusler det er snakk om.

– Det er flere de siste månedene. Men i et lengre perspektiv er det et betydelig antall. Vi snakker også her om et tosifret antall hendelser, sier Rekdal til VG.

Normalsituasjon

Terrorangrepene er blitt stanset som en følge av kontakt med hemmelige tjenester i andre land de siste månedene, opplyser PST.

– Truslene kommer fra høyreekstreme, venstreekstreme eller ekstreme islamister. Det kan også involvere aktører som knyttes til spredning av masseødeleggelsesvåpen eller ulovlig etterretningsvirksomhet, sier Rekdal VG.

Samtidig understreker PST at det er ikke økt fare for terror i Norge. Rekdal påpeker at dette er en normalsituasjonen for PST.

Daglige fysiske møter

I artikkelen kommer det fram at organet samarbeider med over 100 land. Blant annet møtes tjenestene fysisk i et bygg daglig.

Rekdal ønsker ikke å dele detaljer om hvor tjenestene møtes, men kan bekrefte at det er et sted i Europa.

– Men det sier litt om sikkerhetsaspektet rundt det, at vi ikke ønsker å si hvilket land det ligger i.