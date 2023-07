Kantor nekter å betale forelegg etter sivil ulydighet

– Det er ikke vi som er lovbryterne her, vi stopper lovbryterne, sier Solveig Aunsmo til Vårt Land.

Aunsmo jobber i Den norske kirke som kantor, organist og kordirigent i sju menigheter i Trysil. Privat er hun medlem av organisasjonen Motvind Norge, og i juni deltok hun på en demonstrasjon der Motvind sperret veibommer opp til vindkraftanlegg i Fosen. Aunsmo og en annen demonstrant fikk hvert sitt forelegg på 8.000 kroner da politiet aksjonerte mot demonstrantene og fjernet dem fra veien.

– Vi nekter begge to å betale, forteller Aunsmo til Vårt Land.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Ugyldige vindmøller

11. oktober 2021 falt dommen i Høyesterett om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.

Det er derfor Aunsmo mener at hun og resten av demonstrantene ikke er de kriminelle i saken.

– Vi ble fjernet for å hindre lovlig ferdsel, men vi slapp forbi alle lovlydige som ville passere bommen, som hytteeiere. Vi stoppet bare dem som skulle opp til vindkraftanlegget.

Selv om Høyesterett dømte konsesjonene som ble gitt for vindkraftanleggene som ulovlige, har driften av kraftverkene fortsatt. Det var dette Motvind demonstrerte mot i juni ved å stoppe trafikk opp til anleggene.

– Politiet har tatt parti med dem som produserer ulovlig. De er på feil side, mener Aunsmo om politiaksjonene der demonstrantene ble fjernet fra området, samtidig som Aunsmo fikk utdelt forelegg.

Ønsker rettssak

Solveig Aunsmo forteller at forelegget i første omgang er økt til 10.000 kroner, etter at hun nektet å betale.

– Du vil kanskje ikke betale de 10.000 kronene heller?

– Nei, poenget er å få frem saken i retten, sier Aunsmo.

Hun vil på den måten rette mer oppmerksomhet mot det hun mener er å straffeforfølge feil side i saken.

– Hva som kommer ut av det vet vi ikke, men vi vet jo at vi har rett. Det her er å slåss for demokratiske rettigheter.

MOTVIND: Solveig Aunsmo forteller at hun er et stolt medlem av Motvind Norge, og et aktivt medlem i lokalforeningen Motvind Innlandet. (Privat)

Selv om Aunsmo jobber i Den norske kirke, er arbeidet i Motvind som privatperson, forteller hun.

– Jeg vil ikke at det skal bli en belastning for kirken at jeg har fått bot og eventuelt kommer i en rettssak.

Hun nevner likevel at Den norske kirke selv har gått ut og fordømt menneskerettsbruddet.

– Men jeg har forståelse for at ikke kirken kan være en veldig aktiv del i detaljsaker, sier Aunsmo.

Har anmeldt Trøndelag politidistrikt

Motvind Norge har anmeldt Trøndelag politidistrikt til Spesialenheten for politisaker, og har også klaget pålegget inn for Trøndelag politidistrikt.

«Jeg forventer at forelegget mot meg betyr at Motvind Norges anmeldelse ikke kan henlegges», skriver Aunsmo i et innlegg på Motvind Norges hjemmesider.