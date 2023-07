Trolig statskupp i Niger – møtes av fordømmelse

– Landets grenser er stengt, og det er erklært nasjonalt portforbud, het det i en uttalelse på TV sent onsdag kveld.

I tillegg skal alle statlige institusjoner ha blitt stengt. Oberst Amadou Abdramane, flankert av ni andre militæroffiserer, leste opp kunngjøringen.

– Vi – militæret og sikkerhetsyrkene – har besluttet å sette en stopper for regimet til president Bazoum, sa obersten.

Portforbudet skal gjelde inn til noe annet blir kunngjort, ifølge de militære. Soldatene advarer samtidig mot enhver form for utenlandsk inngripen. De sier også at de vil sørge for at presidenten har det bra.

USA følger med

USAs utenriksminister Antony Blinken var raskt ute med en reaksjon etter kunngjøringen på TV i Niger. Han ber om at presidenten løslates umiddelbart og opplyser at landet følger situasjonen.

– Jeg kan ikke uttale meg om dette teknisk sett er et kupp eller ikke. Det må jurister uttale seg om. Men det ser åpenbart ut til å utgjøre et forsøk på å ta styringen med makt og å bryte grunnloven, sa Blinken under et besøk i New Zealand torsdag.

– Vi er dypt bekymret over utviklingen i Niger. Jeg snakket med president Bazoum for et par timer siden og gjorde det klart at vi støtter ham sterkt som den demokratisk valgte presidenten i landet, sa Blinken.

Fransk fordømmelse

Også fra Frankrike reagerer på urolighetene i Niger. Utenriksminister Catherine Colonna fordømmer «alle forsøk på å ta styringen med makt» i Niger.

Tidligere onsdag kom det meldinger om det som ble antatt å være et kuppforsøk – men at presidenten var i sikkerhet og ble voktet av sine sikkerhetsstyrker i presidentpalasset.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas fordømte da det den betegnet som et kuppforsøk og krevde at president Bazoum blir løslatt straks og uten betingelser.

Norge sluttet seg onsdag til denne fordømmelsen, ifølge Utenriksdepartementet.

Fire statskupp fra før

Bazoum ble demokratisk valgt i 2021 til å lede et av Afrikas fattigste og mest kupp-utsatte land. Vestafrikanske Niger er et av de mest ustabile landene i verden. Det har vært fire statskupp siden løsrivelsen fra Frankrike i 1960 og et betydelig antall kuppforsøk.

Hvis det dreier seg om et kupp i Niger onsdag, er dette det sjuende i Vest- og Sentral-Afrika siden 2020. Det kan ytterligere forvanske vestlige lands innsats for å hjelpe land i Sahel-regionen med å bekjempe islamistopprøret som har spredd seg fra Mali det siste tiåret.