Svensk minister åpen for lovendring for å stanse koranbrenninger

– Vi vet at situasjonen vår utnyttes av krefter som vil Sverige alt annet enn godt, sier han.

Svenske myndigheter er opptatt av at det skal være både religionsfrihet og ytringsfrihet i Sverige. Det har ført til at personer lovlig kan samles for å sette fyr på Koranen, noe som igjen har ført til store demonstrasjoner i Sverige og opptøyer i muslimske land.

Pehrson mener at dersom truslene mot Sverige blir større og mer omfattende, er det viktig å stille seg spørsmålet om loven burde endres.

Videre sier han at Sverige også må bli flinkere til å forklare hvordan et samfunn kan kombinere religions- og ytringsfrihet til personer som flytter til Sverige fra muslimske land.

Statsministeren bekymret

Statsminister Ulf Kristersson er bekymret for hva som kan skje dersom koranbrenningene fortsetter, og advarer om at det er bedt om tillatelse til flere samlinger neste uke.

– Det er politiet som tar avgjørelsene her, ikke jeg. Dersom de innvilges, står vi overfor en rekke dager med åpenbar risiko for at alvorlige ting kan skje, sier han.

Torsdag vedtok Sveriges regjering å styrke arbeidet med å forebygge og forhindre terrorisme.

Regjeringen har også vært i kontakt med utenriksministrene i flere muslimske land, blant annet Iran, Irak, Algerie og Libanon, for å forsøke å dempe krisen.

