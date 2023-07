Høyreradikal israelsk minister besøker Haram al-Sharif

Ben-Gvir kom til høyden i gamlebyen torsdag morgen i anledning den jødiske sorg- og fastedagen Tisha BeAv, når jøder minnes ødeleggelsen av templene under høyden i antikken.

Det er tredje gang Ben-Gvir besøker høyden siden han ble statsråd i regjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu. De tidligere besøkene utløste sterke protester, og også denne gangen provoserte han palestinerne med sine uttalelser.

– Dette er det viktigste stedet for jøder å returnere til og vise at det er vi som styrer, sa han under besøket.

Haram al-Sharif er islams tredje helligste sted, med to viktige moskeer, Klippedomen og al-Aqsa. For jødene er Tempelhøyden hellig fordi den utgjør ruinene av de to gamle templene. Muren til det ene står igjen som Klagemuren, jødenes helligste sted.

Høyden administreres av muslimer og Jordan, mens Israel er ansvarlig for sikkerheten. I tråd med avtalen kan jøder besøke høyden, men ikke be der.

Jordan har allerede fordømt torsdagens besøk.

