Erna Solberg: – Jeg tror velgerne blir litt oppgitte

– Jeg tror velgerne blir oppgitte over oss politikere, at vi ikke klarer å forholde oss bedre til regelverket enn det vi gjør, sier Solberg til NTB.

To statsråder har i sommer måtte trekke seg på grunn av brudd på habilitetsregler: Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe, som også gikk av som Senterpartiets nestleder.

I tillegg gikk Bjørnar Moxnes av som Rødts leder seg denne uka, etter at han ble bøtelagt for et solbrilletyveri. Men Solberg vil ikke si at dette er saker som den borgerlige siden nødvendigvis tjener på.

– Det går på politikerstanden totalt. Vi har alle gjort ting som ikke er riktige, sier Solberg.

Hun minner om at hun selv er blitt bøtelagt for lovbrudd. Som statsminister brøt Solberg nemlig koronaregler hun selv hadde iverksatt.

Solberg gir et telefonintervju på vei til en valgkampturen i Nord-Norge. Hun starter i Sandnessjøen torsdag og fortsetter nordover til Tromsø fram til søndag.

– Vanskeligere i lokalpolitikken

Sakene om habilitet tror hun kan gjøre velgere mer årvåkne for hva som foregår lokalt.

– Det å passe på habilitet i lokalpolitikken er nesten vanskeligere enn i rikspolitikken. I små kommuner er det en utfordring at du kjenner alle, sier hun. Hun mener det blir viktig å gi kommunepolitikerne opplæring i dette etter valget til høsten.

Vil se på aksjeregler

Solberg mener også det er behov for å se nærmere på reglene for aksjeeierskap for politikere, særlig på Stortinget.

– Stortingsrepresentanter er i utgangspunktet ikke inhabile. Men det er perioder i Stortingets arbeid i enkelte komiteer hvor man kan sitte på informasjon som ikke hele markedet kjenner. Vi vil se på dette, sier Solberg.

Samtidig advarer hun mot for strenge regler og å skape mistillit til at politikere plasserer penger som en del av sin private økonomi.

– Det er viktig å huske at demokratiet skal være for alle, for bedriftseiere og folk som har investert penger. Det kan ikke være sånn at det bare er offentlig ansatte med offentlig pensjonsordning som er de som kan drive med politikk, sier Høyre-lederen.

