Einstemmig kontrollkomité opnar sak mot regjeringa

Det får NRK stadfesta i etterkant av møtet som nettopp er avslutta.

– Det er på sin plass at kontrollkomiteen opprettar sak, seier Venstres Grunde Almeland, som er valt til saksordførar for saka.

– Eg trur veldig mange har vanskeleg for å forstå rekkja av brot på heilt grunnleggjande reglar, som vi har sett frå regjeringa denne sommaren. Det er avgjerande for tilliten til politikarar at vi går grundig inn i dette. Både for å sjå på kva som konkret har skjedd, men også for å lære. Slike regelbrot skal ikkje skje, seier Almeland.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møttest torsdag for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidlegare kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidlegare forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Det var venta at dei ville opprette ei kontrollsak. I forkant av møtet har det vore eit tema om saka også skal omfatte tidlegare regjeringar, og gå tilbake i tid.

– Grunnen til at saka blir oppretta, er dei tre tilfella vi har sett frå denne regjeringa. Men viss parti har spørsmål som går lenger tilbake i tid som dei synest er relevante, så har dei høve til å stille slike spørsmål, seier Almeland til NTB.

