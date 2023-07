Lasteskip står i brann utanfor kysten av Nederland – minst éin omkommen

Skipet har eit mannskap på 23 personar og alle er evakuerte.

– Fleire av dei er skadde, opplyser den nederlandske kystvakta til nyheitsbyrået AFP onsdag morgon.

Skadeomfanget er ikkje kjent. Ifølgje kystvakta byrja det å brenne i skipet rundt klokka 2 natt til onsdag.

– Det brenn kraftig, og det er vedteke å ikkje setje brannmannskap om bord for å sløkkje flammane. Vi prøver å forhindre at skipet søkk, men det krengjer allereie, seier ein talsperson for kystvakta til avisa De Gelderlander.

Ifølgje avisa hoppa fleire frå mannskapet over bord og vart plukka opp av skip som kom til unnsetning. Fleire av dei har også vorte henta opp av kystvakta og frakta til land med helikopter.

Kystvakta mistenkjer at brannen skal ha starta i ein elbil på skipet, som er eit såkalla roroskip.

Skipet, som heiter Fremantle Highway, er registrert i Panama og var på veg frå Bremerhaven i Tyskland til Port Said i Egypt då det tok fyr.