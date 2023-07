Bjørnar Moxnes friskmeldt – tilbake på jobb etter ferien

– Han har ferie til og med 31. juli og er tilbake på jobb som stortingsrepresentant fra og med 1. august, skriver presse- og kommunikasjonsansvarlig i Rødt, Linn-Elise Øhn Mehlen, i en SMS til NTB.

Moxnes har vært sykmeldt siden 3. juli. Mandag trakk han seg som leder i partiet etter det mye omtalte solbrilletyveriet på Gardermoen i slutten av juni.

– Jeg takker i dag for meg som leder av Rødt. Det har vært en utrolig fin reise gjennom elleve år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skrev Moxnes på sin Facebook-side.

Stortingsrepresentant og tidligere nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, har tatt over som ny partileder.