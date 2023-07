Israel: Tre personer skutt og drept i Nablus

De tre skal ha skutt fra en bil. Ifølge avisen Jerusalem Post er det snakk om tre unge palestinere. Palestinske myndigheter har så langt ikke kommentert hendelsen.

Nablus er kontrollert av palestinske myndigheter, men israelske soldater kommer likevel ofte for å gjennomføre raid i området. Det er ikke kjent hvorfor israelske styrker var i byen tirsdag.

Vestbredden har vært okkupert av Israel siden 1967, og FNs sikkerhetsråd har slått fast Israels bosetninger i området er ulovlige og et brudd på folkeretten. Nablus har tradisjonelt vært et senter for palestinsk motstand mot Israels okkupasjon.

Voldsspiralen på Vestbredden har blitt stadig verre det siste året, med jevnlige israelske raid og gateangrep begått av palestinere.

196 palestinere, 27 israelere, en ukrainer og en italiener er hittil i år drept i konflikten, viser en oversikt nyhetsbyrået AFP har utarbeidet.

(©NTB)