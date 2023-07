Israel: – Så lenge denne regjeringen eksisterer, vil vi aldri være trygge

Mandag kveld fylte demonstranter gatene i Jerusalem og andre byer etter at parlamentet hadde vedtatt en del av den omstridte rettsreformen.

Protestene har pågått i hele år og fortsatte med uforminsket styrke etter at lovforslaget ble banket gjennom av et knapt flertall i Knesset mandag.

– Vi er her for den lange kampen

Vårt Land har tidligere skrevet om IT-gründeren Dror Salee som har protestert med kollegaer fra teknologi-bransjen siden januar i år. I tiden frem mot vedtaket i Knesset har demonstrasjonene eskalert – også for Salees kollegaer.

Så lenge denne regjeringen eksisterer, vil vi aldri være trygge. Noe er ødelagt og det må fikses — Dror Salee

– Selv om lovforslaget ble vedtatt, gir vi ikke opp. Vi er klare for å holde på lenge. Å kombinere jobb og demonstrering, er vanskelig, men vi fortsetter. Vi gjør det vi kan for å stanse denne faren, sier han til Vårt Land.

Selv er han på jobb når Vårt Land ringer, men forteller at han gjør det han kan for å få tid til å protestere. Som mange andre forsøker han å balansere jobb, privatliv og demonstrasjoner. Folk er slitne og sover lite, men Salee er ikke redd for at demonstrantene skal bli utslitte og gi opp.

– Folk har nesten ikke sovet på dagevis, og de går langt i varmen for å protestere. Det vi ser nå er folk som virkelig forstår alvoret. De er på vakt og viljen er sterk, sier han.

Å gi opp er ikke noe alternativ for Salee.

– Så lenge denne regjeringen eksisterer, vil vi aldri være trygge. Noe er ødelagt og det må fikses. Vi er her for den lange kampen. Vi går ingen steder. Det er en endring i folket, et før og etter dette lovforslaget, sier han.

Tusenvis i protest

Tusenvis av mennesker blokkerte blant annet en motorvei nær parlamentsområdet i Jerusalem mandag. Politiet brukte vannkanoner og tåregass for å forsøke å spre demonstrantene, og det er meldt at flere er skadd i opptøyene.

På ettermiddagen kjørte også en bil inn i folkemengden på motorveien. Tre personer ble lettere skadd, ifølge politiet, som ettersøker bilen.

Myndighetene har satt opp barrikader rundt Høyesterett, statsministerens kontor og parlamentet. Demonstrantene har svart med å dekke barrikadene med plakater som sier «Vi vil ikke tjene en diktator» og «Redd Israel fra Netanyahu».

Israel Politics TAR TIL GATENE: Tusenvis av israelere tok til gatene etter at den omstridte rettsreformen ble vedtatt i Knesset. – Selv om lovforslaget ble vedtatt, gir vi ikke opp, sier den israelske demonstranten Dror Salee til Vårt Land. (Mahmoud Illean/AP)

Netanyahu vil ha forlik

Noen timer etter vedtaket uttalte statsminister Benjamin Netanyahu seg i en TV-sendt tale. Han forsikret der at Israels domstoler vil forbli uavhengige. Samtidig inviterte han opposisjonen med på et forlik om reformene i rettsvesenet, og noe han håper kan skje senest i november.

Opposisjonspartiene stormet ut av Knesset etter en opphetet debatt mandag. De kalte forslaget en skam for nasjonen, og sto på gangen da vedtaket ble fattet med 64 stemmer av de normalt 120 møtende representantene.

APTOPIX Israel Politics FEIRER: Israelske politikere feirer vedtaket av domstolsforslaget som ble vedtatt i Knesset 24. juli. (Maya Alleruzzo/AP)

I TV-talen mandag formante statsministeren også militæret om å holde seg utenfor den politiske debatten. Minst 10.000 reservesoldater har varslet at de uteblir fra tjeneste dersom reformen går gjennom.

Ett av fire forslag

Regjeringen sier at rettsreformen er helt nødvendig for å redde det israelske demokratiet. Kritikerne frykter den vil medføre at politiske flertall kan overkjøre domstolene, og at dette rokker ved maktbalansen i samfunnet.

Vi har nå tatt det første skrittet i den historisk viktige prosessen med å fikse rettssystemet — Yariv Levin, Israels justisminister

– Vi har nå tatt det første skrittet i den historisk viktige prosessen med å fikse rettssystemet og gjenopprette makta som ble tatt fra regjeringen og Knesset, uttalte reformens arkitekt, justisminister Yariv Levin, mandag.

Israels regjering vil også få større innflytelse over utnevnelse av dommere. Mandagens lovforslag er ett av fire i den foreslåtte reformen, og innskrenker Høyesteretts mulighet for å stoppe politiske beslutninger den anser som urimelige.

Israel har ingen formell nedskrevet grunnlov som begrenser en regjerings makt.

Dette er saken

Et ytterst omstridt lovforslag om reform av rettsvesenet ble mandag 24. juli vedtatt etter en stormfull seanse i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

Kritikerne mener at dette svekker domstolenes uavhengighet og undergraver det israelske demokratiet. De peker på at domstolene skaper balanse i maktforholdene i det israelske samfunnet, og at denne balansen nå er forrykket i politikernes favør.

Forslaget har utløst et enormt sinne i store grupper i befolkningen, og flere hundre tusen har deltatt i demonstrasjoner i flere uker.

Den politiske krisen blir omtalt som den verste i Israel på flere tiår.

Kilde: NTB

