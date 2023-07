Vadsø-ordfører etterlyser landbruksministeren – gjentar invitasjon

– Vi mener denne situasjonen påkaller oppmerksomhet også fra nasjonalt nivå og gjentar derfor invitasjonen til statsråden om å komme til Vadsø for å se på den dyretragedien som skjer her, skriver Vadsø-ordføreren i et brev til Borch mandag.

Kommunen bruker store ressurser på å rydde opp tusenvis av døde fugler som følge av det pågående fugleinfluensautbruddet. Bare i helgen plukket de opp 3000 døde måker. Det totale antallet nærmer seg nå 10.000 i kommunen.

– En liten kommune kan ikke ta ansvar alene når det kommer en så svær greie, sier ordføreren til NTB.

– Føler ikke de tar det helt på alvor

I forrige uke ba kommunen om nasjonal bistand til å håndtere oppryddingen etter fugledøden, men ønsket ble avslått.

– Det betyr i praksis at befolkningen må regne med at det ligger mye død fugl i fjæra og andre steder uten at noen tar ansvar for opprydding. Det gjør at vi føler at nasjonale myndigheter ikke tar dette helt på alvor, skriver Pedersen i brevet.

Mandag settes sivilforsvaret inn i ryddingen, men først og fremst for å avlaste de kommunale fuglerydderne.

– Det må en større aksjon til med rydding. Jeg tror det hadde vært fornuftig, sier ordføreren til NTB.

– Jævlig

Kommunen har først og fremst konsentrert seg om å rydde unna døde fugler der hvor det ferdes mye folk og turister.

Nå håper ordføreren at Borch kommer på besøk for å se hva som foregår, med egne øyne. Scenene som utspiller seg ut i områdene med mye død fugl, beskrives som «jævlige».

– De letter ikke når vi går inn. De dør rundt føttene på oss. Og det ser foreløpig ikke ut til at det blir mindre av dette, sier ordføreren.

– Ikke bare, bare

De aller fleste fuglene de plukker opp, er måker av den truede arten krykkje.

Kommunen håper også at regjeringen kan bidra med økonomisk støtte for å dekke kostnadene til oppryddingen. Siden 14. juli har de hatt mellom tre og åtte ansatte i sving som jobber hele dagen med å samle sammen døde fugler.

– Vi har mannskaper som virkelig har stått på. Det er klart at et besøk fra landbruksministeren vil kunne gi oppmerksomhet rundt jobben de har gjort. Det er ikke bare, bare dette her.

(©NTB)